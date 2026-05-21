Ángel Sanz promete reforzar la atención primaria, modernizar la tecnología y culminar los grandes hospitales

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha defendido este jueves en las Cortes una legislatura centrada en reforzar la sanidad pública, ampliar la capacidad de la Atención Primaria, modernizar la tecnología sanitaria y culminar las grandes infraestructuras hospitalarias pendientes en la comunidad. Sanz ha comparecido a petición propia en la Comisión de Sanidad para presentar las líneas estratégicas de su departamento, donde ha apostado por “un sistema de salud público, universal, gratuito e innovador” que sitúe a Aragón “en la vanguardia de la sanidad española”.

El consejero ha señalado como prioridades mejorar la eficiencia y eficacia del sistema, garantizar su sostenibilidad económica y avanzar en innovación tecnológica. En este sentido, ha anunciado la creación en el Servicio Aragonés de Salud de una dirección especializada en Logística y otra en Tecnología Sanitaria, además de reorganizar el área de Salud Digital para prestar apoyo transversal a toda la organización.

Entre los principales compromisos de la legislatura ha situado el impulso a las infraestructuras sanitarias, con referencias a los hospitales de Alcañiz, Teruel y Royo Villanova, y a los nuevos centros de salud de Cuarte de Huerva, Utebo, Arcosur y Zuera. Precisamente, ha explicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la aceptación de una parcela municipal de 3.000 metros cuadrados para construir el futuro centro de salud de Zuera.

Sobre el hospital de Teruel, ha indicado que la previsión es inaugurar el complejo completo “a final de año”. También ha recordado que Aragón implantó las facultades de Medicina de Huesca y Teruel para favorecer la formación y arraigo de profesionales sanitarios en ambas provincias. Durante su intervención, Sanz ha defendido el refuerzo de la Atención Primaria para aumentar su capacidad diagnóstica y resolutiva. “Prácticamente todos los centros de salud tienen ecógrafos y, si hace falta algún tipo de tecnología adicional, lo haremos”, ha explicado.

El consejero también ha reivindicado el incremento de plantilla realizado por el Ejecutivo autonómico, con 1.473 trabajadores más desde 2023, hasta alcanzar los 27.587 profesionales, aunque ha advertido de que continúa existiendo falta de facultativos por el limitado número de plazas MIR autorizadas por el Ministerio de Sanidad. En relación con la reducción de las listas de espera, Sanz ha reconocido el impacto de la huelga nacional de médicos contra la reforma del Estatuto Marco, que esta semana ha obligado a suspender al menos 343 intervenciones quirúrgicas entre lunes y miércoles, además de otras consultas y operaciones que no llegan a programarse por la convocatoria de paros.

Los parlamentarios de la Comisión de Sanidad charlan antes del inicio del debate. / CORTES DE ARAGÓN

“El impacto de la huelga es muy importante”, ha afirmado el consejero, quien ha considerado que el conflicto debe resolverse “cuanto antes” porque está alterando la evolución prevista de las listas de espera. Asimismo, ha confirmado que Aragón esta "preparado" para ampliar el programa de cribado de cáncer de mama para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. Sanz ha enfatizado además que el presupuesto sanitario alcanza actualmente los 2.768 millones de euros, 227 millones más que en el último presupuesto del anterior Ejecutivo autonómico, y lo ha definido como “el mayor presupuesto de toda la historia” de la sanidad aragonesa.

En la oposición

La diputada socialista María del Mar Rodrigo ha denunciado la saturación de la Atención Primaria, las listas de espera y la falta de profesionales, además de criticar el deterioro de la sanidad rural y los retrasos en infraestructuras como el hospital Royo Villanova o el de Teruel. También ha reclamado más planificación, mejores condiciones laborales para atraer médicos, reforzar la salud mental y aclarar cómo se aplicará la 'prioridad nacional' incluida en el pacto PP-Vox.

Desde CHA, Isabel Lasobras ha acusado al Ejecutivo autonómico de mantener un modelo sanitario “agotado” y ha advertido de una financiación insuficiente que, a su juicio, repercute en listas de espera, sobrecarga del personal y deterioro de centros sanitarios. La formación ha criticado la “privatización progresiva” del sistema mediante externalizaciones, ha reclamado más recursos para Atención Primaria y salud mental, especialmente en el medio rural, y ha cuestionado la reorganización sanitaria y los retrasos en infraestructuras y servicios como la radioterapia de Teruel.

Por el grupo Mixto, Pilar Buj ha defendido una gestión más profesionalizada de la sanidad pública, reforzar plantillas y presupuesto y mejorar las condiciones para atraer médicos a zonas rurales. También ha rechazado la externalización de servicios, ha pedido una empresa pública de transporte sanitario y ha reclamado acelerar infraestructuras pendientes en Teruel y Alcañiz.

En representación de los grupos que sustentan al Gobierno, el diputado popular Fernando Ledesma ha defendido la gestión sanitaria del Gobierno autonómico y ha responsabilizado al Ministerio de Sanidad y al PSOE del conflicto médico por el Estatuto Marco. Asimismo, ha destacado el aumento del presupuesto sanitario, la estabilización de profesionales y las medidas para ampliar plazas de Medicina y reforzar hospitales y servicios en el medio rural.

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Por parte de Vox, Santiago Morón ha respaldado la continuidad de las políticas sanitarias del Ejecutivo y ha atribuido parte de los problemas del sistema a la gestión de anteriores gobiernos socialistas. También ha defendido priorizar el acceso a determinados servicios para nacionales en prestaciones no urgentes, reforzar la sanidad rural, resolver el conflicto del transporte sanitario y mantener la colaboración público-privada y las inversiones en infraestructuras sanitarias.