Las trabajadoras de la limpieza en Aragón dicen basta: huelga indefinida desde el día 26 y estas son sus reivindicaciones

Llevan meses reclamando mejoras laborales, el fin de la precariedad salarial y el derecho a días de descanso y de vacaciones, pero han dicho basta. No pueden más. Y las 10.000 trabajadoras del sector de la limpieza en Aragón irán a la huelga indefinida a partir del próximo martes, 26 de mayo, después de que la negociación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) haya vuelto a fracasar este jueves.

La mayoría de estas mujeres tienen contratos a tiempo parcial y más de un 10% lo hacen a través de subcontratas. Reclaman también un convenio colectivo justo, pero la negociación no avanza. Representantes de CCOO, OSTA y UGT se han sentado en la reunión junto a miembros e las patronales ASPEL y ASOAL, mientras que en la calle un grupo de mujeres, con pitos y gritos, pedían desbloquear de una vez la situación. Pero no ha habido acuerdo y el día 26, a partir de las 6.00 horas, comenzará la huelga indefinida.

Los motivos que llevan a ella son, según fuentes sindicales de OSTA, incrementos salariales "dignos como la media que se firma en Zaragoza y Aragón", dicen. "No aceptamos salarios que precarizan nuestro sector como los que propone la patronal, siendo que algunas categorías han sido alcanzadas por el SMI", indican. También piden una cláusula de revisión salarial "que pueda asegurar actualizaciones de salarios anuales en casos de alta inflación".

Por otro lado, solicitan una reducción de jornada que se vea reflejada en días de vacaciones y descanso para el sector. "Es necesario que las personas trabajadoras que prestan servicios en la industria manufacturera obtengan una retribución que sería nueva en el convenio colectivo", añaden.

E insisten. "No vamos a aceptar medidas que supongan un retroceso en nuestros derechos laborales consolidados como por ejemplo la eliminación como pretenden las empresas del complemento de IT durante los 3 primeros días", argumenta.

Según OSTA, ante estas peticiones la patronal ofrece "un irrisorio incremento del 2,5% sin revisión y desde la firma del convenio para el 2026 y el 2,5% y el 2,75% para los años 2027 y 2028", explica. "A lo que suma eliminar el complemento de incapacidad temporal para las tres primeros días de la baja, criminalizando por lo tanto a unas plantillas muy precarizadas y que soportan altas cargas de trabajo", indican.

Noticias relacionadas

Para Alberto Navarro, responsable del sector de la limpieza de OSTA, “la patronal de la limpieza no respeta a sus trabajadoras, mientras sigue acumulando beneficios y precarizando el sector, algo que no vamos a consentir y por ello vamos a ir a la huelga. Estamos convencidos que las plantillas no van a permitir semejante ataque, sumado a que estamos preparados para ello y hemos activado vuestra caja de resistencia para nuestra afiliación", concluye.