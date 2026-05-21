ZeC critica el nombramiento del director general de Política Educativa del Gobierno de Aragón que publicó mensajes machistas en redes sociales

Zaragoza en Común (ZeC) ha criticado este jueves el nombramiento de José Luis Ferrando como nuevo director general de Política Educativa del Gobierno de Aragón. La formación de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza ha afeado la elección de Ferrando recordando unos mensajes compartidos en sus redes sociales en 2013, "mensajes humillantes y violentos" relacionados con la violencia machista.

La formación municipal ha enviado un breve comunicado a los medios de comunicación en la que ha denunciado que "el PP vuelve a demostrar que el feminismo les molesta más que el machismo". "Mientras miles de mujeres sufren violencia cada año, ellos colocan al frente de la política educativa a alguien que convirtió esa violencia en una broma en redes sociales", afea Elena Tomás, portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza.

“Quien ha difundido mensajes humillantes y violentos hacia las mujeres no puede ser el referente institucional encargado de las políticas educativas de Aragón. La educación debe transmitir igualdad, respeto y convivencia, exactamente lo contrario de lo que representan este tipo de publicaciones.” concluye la portavoz de Zaragoza en Común.

Tomás interpela en su comunicado a la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, a la que reclama "decidir si está del lado de las mujeres o del lado de quienes banalizan su sufrimiento".

El tuit de la polémica

La publicación en redes sociales a la que hace referencia Zaragoza en Común en su comunicado a los medios de comunicación se remonta a 2013, cuando Ferrando compartió una imagen en la que se veía a una joven arrastrada por un hombre, que le amorzadaba, con la frase: "He ligado". La publicación realizada por Ferrando incluía la valoración "Yujuuuuuu" sobre la imagen.

El entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de Huesca, según recogía en 2013 el periódico eldiario.es, fue señalado por las Juventudes Socialistas de Aragón, que reclamaban su dimisión "por hacer apología de la violencia de género en las redes sociales" y criticaba que "la violencia contra las mujeres es un drama que debemos eliminar de nuestra sociedad y los dirigentes juveniles deben trabajar para erradicarla y apartar de la vida pública a todo aquel que frivolice sobre algo tan dramático como una violación".

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Ferrando ha sido nombrado este jueves en el Consejo de Gobierno como director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación. Un ascenso para la persona de máxima confianza de Carmen Susín, ahora consejera de Educación. Ferrando ya acompañó a Susín en la pasada legislatura, cuando la oscense dirigía Bienestar Social y Familia, siendo su jefe de gabinete. En el aspecto orgánico, Ferrando dejó la dirección de Nuevas Generaciones del PP de Huesca en 2022, cuando anunció un mes antes del Congreso Provincial de las juventudes conservadoras que no optaría a la reelección.