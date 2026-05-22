Los aragoneses en la Flotilla de la Libertad tras ser torturados por Israel: "El nivel de violencia ha sido mucho más elevado del esperado"

Javier Aparicio y María García ya están de camino al Altoaragón tras haber sido secuestrados y torturados por el Estado de Israel. Emprendieron hace unos días un viaje en flotilla rumbo a Gaza para denunciar y visibilizar el genocidio perpetrado en Palestina, especialmente en la ciudad costera, cuando fueron interceptados. Atienden a este diario desde Estambul donde han sido atendidos por personal sanitario. "El nivel de violencia ha sido mucho más elevado del esperado", señalan.

María y Javier han sido retenidos en las últimas jornadas en dos de los grandes barcos con contenedores que el ejército de Benjamín Netanyahu utiliza como centros de detención ilegal. El objetivo de su viaje en la flotilla era "un intento, una vez más, de romper el bloqueo ilegal en Gaza" pero ha acabado en un encarcelamiento sin juicio de una dureza extrema. "La realidad ha superado todas nuestras expectativas", asegura Aparicio a través de un teléfono móvil que deben compartir entre 44 personas para trasladar a sus familiares un mensaje de tranquilidad tras horas de dudas y de angustia.

Los miembros de la Global Sumud en la que viajan los dos aragoneses han emitido un duro comunicado desgarradores testimonios sobre abusos generalizados, agresiones y torturas. Así lo corrobora Aparicio que en su caso denuncia "golpes en las costillas", agresiones con pistolas eléctricas y pinzamientos en los nervios para provocar un enorme dolor sin dejar marcas. Además, habla de condiciones de abuso psicológico pues en el barco en el que ha permanecido retenido han hacinado a 200 personas en cuatro barracones metálicos, dejando el exterior inundado para que no pudieran abandonar su posición.

En la otra embarcación, en la que ha estado secuestrada María García, los testimonios de los equipos jurídicos son mucho más espeluznantes. Se han documentado al menos doce agresiones sexuales solo en esa embarcación, incluyendo violación anal y penetración forzada con una pistola. Los soldados israelíes usaron pistolas táser contra los voluntarios en la cara, el cuello y el cuerpo.

Aparicio señala que la situación no mejoró con la llegada al puerto de Asdod, donde las horas de violencia física continuaron. Desde la Flotilla de la Libertad han documentado "palizas, costillas rotas, humillación sexual con una gravedad que superó con creces los videos publicados por el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que provocaron la indignación global y diplomática".

Prisioneros palestinos

El activista residente en el valle de Benasque afirma que lo sucedido "es una ventana a los sufrimientos del pueblo Palestino en las últimas dos décadas". La terrible experiencia, aunque ha superado con creces los niveles de violencia que esperaban, ha sido un "ejercicio elegido de activismo" que no se puede comparar a la situación de bloqueo que se vive en los territorios ocupados por Israel.

Tanto Aparicio como María García, residente en la comarca del Sobrarbe, tienen experiencia previa con la Global Sumud pues ya participaron en la marcha de 4.000 personas a través de Egipto en la que se intentó romper el bloqueo de los palestinos y que fue el germen de la flotilla. Además, participaron en una intervención previa que también fue interceptada y que también acabó con golpes y torturas en los que el activista de Benasque. En aquel momento le rompieron la nariz.

"Es necesario seguir denunciando un bloqueo de veinte años y el abandono de la comunidad internacional a pesar de las declaraciones caducas que se hacen desde el Gobierno de España", denuncian. "Los prisioneros políticos palestinos, los rehenes e incluso aquellos fuera de las prisiones han experimentado esta violencia y abuso, incluyendo el abuso sexual, durante décadas", manifiestan.