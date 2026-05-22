Arranca la votación popular para elegir la Mejor ‘Startup’ en los Premios Empresa del Año Banco Sabadell

La tercera edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell abre una de sus fases más participativas. Desde hoy viernes, 22 de mayo, los lectores de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN podrán votar de forma online para elegir al ganador de la categoría Mejor Startup, un reconocimiento que, a diferencia del resto de galardones, se decidirá mediante votación popular.

La consulta permanecerá activa hasta el 26 de mayo y permitirá escoger entre cuatro proyectos emergentes aragoneses: Augan, Bugcle Bioindustrias, Edtech Learning Solutions y Dothink Lab. El proceso para votar por uno de ellos es muy sencillo, basta con clicar en una de las cuatro startup propuestas a continuación.

Organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso de Banco Sabadell, estos premios celebrarán su gala el próximo 4 de junio en el restaurante Aura de Zaragoza, que repite como sede. La categoría startup vuelve a situar el foco en el talento emprendedor, la innovación tecnológica y la capacidad de crecimiento de nuevos proyectos nacidos en Aragón.

Con esta votación, los Premios Empresa del Año Banco Sabadell refuerzan el vínculo entre el ecosistema emprendedor y la sociedad aragonesa. La elección de la Mejor Startup queda así en manos de los lectores, que podrán valorar el potencial de cada proyecto, su capacidad de innovación, su impacto y su proyección de futuro.

Las cuatro startup finalistas representan distintos ámbitos de la innovación, desde la inteligencia artificial aplicada a la industria hasta la biotecnología, la formación digital o la transformación estratégica de empresas y organizaciones.

Los ganadores en el resto de categorías de los premios han sido designados por un jurado formado por representantes del ámbito institucional, económico, empresarial y social de Aragón. En conjunto, los galardones reconocen la aportación de empresas y profesionales a la generación de riqueza, empleo, innovación, sostenibilidad e impacto social en la comunidad.

Estos premios organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con el impulso de Banco Sabadell, cuentan también con la colaboración del Gobierno de Aragón y AWS y el patrocinio de Levitec, Aqualia y ESIC.

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La gala del 4 de junio volverá a reunir a una destacada representación del tejido empresarial aragonés en una cita que se ha consolidado como punto de encuentro para empresas, emprendedores, directivos e instituciones. Hasta entonces, la participación ciudadana tomará protagonismo para decidir cuál de estas cuatro startup aragonesas se alza con uno de los reconocimientos más ligados al talento emergente.

Los finalistas. Estas son las candidatas ‘startup’ del año

Augan Augan es una startup tecnológica aragonesa especializada en soluciones de inteligencia artificial y realidad aumentada aplicadas a la industria. Su tecnología permite a las empresas digitalizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y optimizar la formación y la asistencia técnica en entornos industriales complejos. Su capacidad de innovación, su apuesta por el desarrollo tecnológico desde Aragón y su rápido crecimiento la convierten en un referente emergente de la transformación digital industrial con proyección nacional e internacional.

Bugcle Bioindustrias Bugcle Bioindustrias centra su actividad en la biotecnología y la producción sostenible de ingredientes de alto valor nutricional a partir de insectos. Su propuesta se enmarca en la bioeconomía circular y combina investigación, sostenibilidad y tecnología para desarrollar alternativas más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. La compañía destaca por su potencial en un sector estratégico de futuro y por contribuir a posicionar Aragón como referente en bioindustria y proteínas alternativas.

Edtech Learning Solutions Edtech Learning Solutions es una empresa aragonesa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la formación y el aprendizaje digital. A través de plataformas y herramientas innovadoras, impulsa nuevas metodologías educativas que mejoran la experiencia formativa y facilitan un aprendizaje más accesible, dinámico y adaptado a las necesidades actuales. Su proyecto contribuye al desarrollo del talento y a la digitalización del ámbito educativo.