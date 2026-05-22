Azcón descarta recurrir el plan estatal de vivienda, pero ve "muy mejorable" la financiación

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el ministerio en torno al plan estatal de vivienda, y ha cerrado la puerta a recurrirlo, como sí que estudia Madrid, aunque ve aspectos "muy mejorables" y "muy poco entendibles", como la disminución de la aportación del Estado.

Así lo ha trasladado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación después de inaugurar la nueva variante de Sástago. Aragón recibirá 30,6 millones de euros tras este acuerdo y la previsión es movilizar 266 millones hasta 2030. La inversión total en todo el país asciende a 7.000 millones de euros, el triple del anterior, pero las comunidades autónomas deberán aportar un porcentaje mayor.

"Siempre que hay un acuerdo significa que las dos partes están satisfechas", ha apuntado el presidente autonómico, quien ha insistido en que le habría gustado que el porcentaje de financiación que aporta el Gobierno central se mantuviera en el 75%, en lugar de bajar hasta el 60%. "Si algo ha cambiado durante estos años con el Gobierno del PP ha sido la política de vivienda" y por ello, ha remarcado Azcón, se puede firmar ese plan estatal para poder impulsar más viviendas, en alquiler asequible, porque es una necesidad en las grandes capitales y en los pequeños municipios.

Ello implicará que el Gobierno de Aragón tendrá que hacer "un esfuerzo aún mayor", pero ha dejado claro que la comunidad tiene posibilidad de invertir en vivienda, que es una necesidad tanto en las grandes capitales como en pequeños municipios: "Si algo ha cambiado con el PP es la política de vivienda".

En relación a posibles recursos, Azcón ha considerado que "cada comunidad autónoma tiene la potestad para tomar sus propias decisiones", entendiendo las críticas a la reducción de la financiación y a que el Gobierno central tendría que haber sido "algo más generoso" en un asunto tan importante.

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"La vivienda es algo en lo que es necesario que haya acuerdos", por lo que "no es comprensible que vaya a destinar menos porcentaje de dinero", ha resumido.