El comité de Stellantis celebra los nuevos proyectos y confía en blindar el futuro del Opel Corsa en Figueruelas

La plantilla de Stellantis en Figueruelas interpreta los últimos anuncios del grupo como una señal de continuidad industrial y de consolidación de la fábrica aragonesa dentro del nuevo mapa europeo del automóvil. El estreno en Zaragoza de la nueva plataforma STLA One, la continuidad de los modelos superventas de la planta y el anuncio de una nueva generación del Opel Corsa han sido recibidos con optimismo por el comité de empresa, aunque todavía sin confirmaciones definitivas sobre calendarios y adjudicaciones.

“Esperemos que al final todo se pueda producir aquí”, resume el presidente del comité de empresa, Rubén Alonso, tras una jornada en la que la dirección y los sindicatos cerraron además el calendario laboral de todo el año.

Alonso considera que los últimos movimientos del grupo vuelven a demostrar el peso específico que ha ganado Figueruelas dentro de Stellantis. “Somos una planta muy competitiva, estamos siendo para el grupo una de las mejores plantas”, asegura. A su juicio, la llegada de nuevos proyectos también “pone en valor los acuerdos que han firmado aquí las mayorías sindicales”, pactos que, sostiene, han permitido reforzar la posición de la factoría en plena transición hacia el coche eléctrico.

El dirigente sindical pone especialmente el foco en el futuro del Corsa y del Peugeot 208, los dos modelos que actualmente sostienen buena parte de la producción de la planta y que, previsiblemente, seguirán compartiendo línea de montaje. “El Opel Corsa es el hijo predilecto de esta planta”, afirma Alonso. “Esperemos que siga anclado a la planta y siga siendo la identidad de esta fábrica”, añade.

El 'Corsa', hacia 2028"

Aunque la compañía todavía no ha comunicado oficialmente dónde se ensamblará la próxima generación del utilitario de la marca alemana del rayo, dentro de la planta se da prácticamente por hecho que continuará en Zaragoza. Alonso sitúa su lanzamiento en serie “más hacia 2028” y reconoce que la plantilla espera que “ese hijo que nació aquí hace más de 40 años siga criándose y creciendo aquí”.

La carga simbólica del modelo sigue muy presente entre los trabajadores históricos de la fábrica. “En el corazoncito de todos los que empezamos hace muchísimos años con General Motors, el Opel Corsa es nuestra marca de identidad”, explica el presidente del comité, que reivindica además el historial industrial de la planta. “Todos los proyectos que nos han sido encomendados los hemos sabido fabricar con gran calidad y productividad”, subraya, recordando modelos históricos como el Opel Kadett, Meriva, Tigra o Mokka.

Actualmente, el Corsa comparte línea de producción con el Peugeot 208, dos modelos que son “hermanos ya que comparten la misma plataforma de fabricación, motores, tecnología y componentes internos. El plantel productivo de Stellantis Figueruelas se completa actualmente con el Lancia Ypsilon.

La nueva reorganización industrial de la planta se apoyará precisamente en la plataforma STLA One, evolución de la anterior STLA Small y sobre la que Stellantis construirá buena parte de sus futuros vehículos compactos. La adaptación de las instalaciones obligará además a nuevos trabajos en la línea 1 de producción, motivo por el que la empresa ha planteado una semana de paro productivo durante el verano.

Acuerdo para la parada técnica de agosto

El comité y la dirección de la planta alcanzaron este viernes un acuerdo para fijar los días de vacaciones pendientes los próximos 29 y 30 de diciembre, evitando así que se integraran dentro del parón de agosto inicialmente planteado por la empresa. “La propuesta unánime del comité ha sido aceptada”, destaca.

El presidente del comité confirma que los cinco días previstos serán finalmente de paro productivo y que la empresa ha justificado la medida por la necesidad de seguir adaptando la línea 1 a la nueva plataforma industrial. “Son nuevas adaptaciones”, señala Alonso. Esa misma línea ya permaneció parada entre octubre y febrero para acometer una primera fase de obras vinculadas entonces a STLA Small.