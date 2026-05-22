Eva Valle aterriza en la política aragonesa con la receta para "hacer más grande el pastel" de su tierra

La primera comparecencia parlamentaria de Eva Valle dejó esta viernes una impresión clara en las Cortes de Aragón de cuál es el estilo y las prioridades de la nueva consejera de Economía, Competitividad y Empleo. Aterriza en la política aragonesa desde un perfil marcadamente técnico y con un discurso mucho más cercano al análisis económico que a la retórica partidista. Sin grandes anuncios ni medidas de impacto inmediato, presentó una extensa radiografía del momento económico que vive la comunidad y defendió una idea que terminó siendo un eje de su intervención, su apuesta por “hacer más grande el pastel” de su tierra -a la que vuelve con este nombramiento- para aumentar el bienestar de quienes viven en él.

“Necesitamos tener más para compartir más”, afirmó durante su réplica a los grupos parlamentarios. La frase resumió la filosofía que quiere imprimir al departamento, que pasa por aprovechar la ola de inversiones sin precedentes que vive la comunidad para traducirla en empleo, salarios y oportunidades. “Nuestra responsabilidad como servidores públicos es aprovechar al máximo todas las oportunidades que este nuevo contexto nos ofrece precisamente para aumentar el tamaño del pastel, el crecimiento y el bienestar en nuestra comunidad autónoma”, sostuvo.

Valle no es una recién llegada a la gestión pública, aunque sí a la primera línea política aragonesa. Economista de larga trayectoria internacional y exdirectora de la Oficina Económica de Moncloa durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la nueva consejera compareció con un estilo técnico y apoyado en cifras, indicadores y diagnósticos económicos.

Críticas al Gobierno de España

Su intervención estuvo llena de conceptos como la productividad, la competitividad, la soberanía digital o la transición energética. Apenas hubo confrontación política directa. Incluso las críticas que hizo al Gobierno de España por la planificación eléctrica o la regulación de los centros de datos aparecieron formuladas desde un enfoque técnico más que ideológico.

La consejera quiso proyectar la imagen de un Aragón que atraviesa un momento económico "excepcional". Recordó que la comunidad es ya la quinta de España en renta per cápita, con 36.700 euros anuales, casi un 13% por encima de la media nacional. Destacó también que Aragón tiene la cuarta tasa de paro más baja del país y defendió como uno de los grandes activos del territorio que sea “la comunidad autónoma con menor desigualdad en renta de España”, según el índice Gini.

Insistió además en la fortaleza industrial y exportadora de la economía aragonesa, al tiempo que subrayó que el peso industrial supera en seis puntos la media nacional y el poderio energético de la comunidad, sobre todo en renovables.

El efecto tractor de los centros de datos

El núcleo de su comparecencia giró alrededor de la revolución tecnológica y, especialmente, de los centros de datos. Valle defendió que Aragón se está posicionando como "el principal polo europeo" de centros de datos, que concentrar la mayor pate de los 90.000 millones de euros en inversiones anunciadas la pasada legislatura. El reto ahora, dijo, es garantizar que la ola de grandes proyectos "permea efectivamente en el territorio y sea capaz de atraer todavía más inversiones, crecimiento y empleo”.

Valle defendió con firmeza el papel de los centros de datos frente a las críticas sobre su impacto económico real. Son mucho más que una infraestructura tecnológica. Son motores de transformación económica, de generación de empleo cualificado y de tracción de inversiones”, afirmó. Y añadió otro argumento menos habitual en este debate: “Son fuentes de fortalecimiento de nuestra seguridad y soberanía digital”.

La consejera trató además de demostrar que parte de ese efecto tractor empieza ya a percibirse en Aragón. Citó la llegada de empresas de construcción e ingeniería, la apertura de nuevas líneas de negocio para compañías aragonesas o los proyectos industriales anunciados por Amazon Web Services (AWS) vinculados al ensamblaje y reacondicionamiento de servidores “Parte de ese efecto lo estamos viendo ya”, aseguró. “Empresas aragonesas están siendo capaces ya de construir ellas mismas centros de datos allí donde antes venían empresas de fuera”.

Más diálogo social pese al recorte

La nueva consejera reivindicó también el diálogo social como uno de los grandes activos de Aragón. Lo definió como “uno de los principales intangibles que nos diferencia entre comunidades autónomas” y como una ventaja competitiva para atraer inversiones. Ese compromiso convivió, sin embargo, con una de las decisiones más sensibles del nuevo Gobierno: el recorte del 50% de las subvenciones destinadas a la participación institucional de sindicatos y patronal, una exigencia de Vox en el acuerdo de gobierno con el PP. Pero Valle quiso rebajar el alcance político de esa decisión y prometió, en la práctica, “no romper” el diálogo social.

La consejera defendió que la relación con los agentes sociales “es muchísimo más amplia” que esas ayudas institucionales y recordó que la colaboración continuará en ámbitos como la formación para el empleo, la prevención de riesgos laborales o las prácticas no laborales. De hecho, explicó que ya ha mantenido una primera reunión con sindicatos y empresarios y situó la lucha contra la siniestralidad laboral entre las prioridades de la legislatura tras lamentar el fallecimiento reciente de un trabajador de Magna en Pedrola.

Hubo también referencias a futuras medidas como un plan integral de atracción industrial, nuevas ayudas a autónomos, el impulso al hub de defensa o el desarrollo del DAT Alierta.