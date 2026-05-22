El hospital Miguel Servet de Zaragoza incorpora una técnica novedosa para tratar lesiones cerebrales pequeñas: una sola sesión y regreso a casa en el mismo día

Los servicios de Oncología Radioterápica y Radiofísica del hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza han realizado con éxito su primer tratamiento de radiocirugía estereotáctica intracraneal en acto único para tratar lesiones tumorales cerebrales de pequeño tamaño.

En esta primera intervención, que fue el 8 de mayo, se trató a un paciente que presentaba tres metástasis cerebrales. Se aplicó en este caso una técnica avanzada de radioterapia no invasiva que permite administrar altas dosis de radiación de forma muy localizada y en una única sesión. La principal ventaja de este procedimiento es que permite tratar lesiones muy pequeñas del cerebro con una precisión extremadamente alta, reduciendo al máximo la exposición del tejido sano y evitando tratamientos más agresivos en pacientes seleccionados.

"Podemos tratar lesiones muy pequeñas y bien delimitadas de una forma mucho menos agresiva para el paciente y con una precisión submilimétrica", explica la doctora María del Mar Puertas, especialista en Oncología Radioterápica e impulsora de esta primera intervención.

"Además, muchos pacientes pueden recibir el tratamiento en una sola sesión y regresar a casa el mismo día".La técnica se realiza mediante un acelerador lineal, un equipo médico de alta tecnología que dirige radiación de alta energía sobre la lesión.

Al acelerador se incorporan colimadores cónicos, una tecnología específica para radiocirugía que permite concentrar la radiación en volúmenes muy pequeños, administrar dosis más altas directamente sobre la lesión y abordar lesiones cerebrales que requieren una focalización extremadamente precisa. "Uno de los aspectos más importantes es la exactitud con la que podemos localizar y tratar la lesión", explican los radiofísicos Sara Jiménez y Tomás González.

"Trabajamos con márgenes de error mínimos, lo que nos permite administrar la radiación únicamente donde es necesaria". Además, el procedimiento se realiza de forma ambulatoria y no requiere ingreso hospitalario. Durante la sesión, el paciente permanece inmovilizado mediante una máscara especial que garantiza la máxima precisión del tratamiento y, tras una breve valoración médica y con la medicación adecuada, puede regresar a su domicilio el mismo día.

Tratamientos más comodos

"Este avance nos permite ofrecer tratamientos más cómodos, personalizados y con una recuperación mucho más rápida", señala la doctora Mari Mar Puertas. "En muchos casos evitamos desplazamientos a otros hospitales y podemos tratar a los pacientes aquí, con todas las garantías de seguridad y precisión".

El hospital Universitario Miguel Servet podrá asumir progresivamente entre 35 y 45 procedimientos anuales de radiocirugía intracraneal en acto único, una actividad que hasta ahora requería, en algunos casos, derivaciones a centros de referencia fuera de Aragón.

La indicación principal corresponde a pacientes con lesiones cerebrales pequeñas y bien delimitadas, especialmente metástasis cerebrales y lesiones de forma esférica y regular, tanto malignas como benignas, donde preservar el tejido cerebral sano y las estructuras críticas resulta fundamental.

Además, esta técnica también puede utilizarse, tras valoración individualizada, en otros procesos intracraneales seleccionados, como determinados neurinomas del acústico, algunos meningiomas pequeños, lesiones residuales o recidivadas tras cirugía y determinadas malformaciones arteriovenosas cerebrales.

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La indicación se establece siempre caso a caso en comités multidisciplinares en los que participan especialistas de Anatomía Patológica, Neurocirugía, Neurorradiología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria.