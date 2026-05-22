El PP aragonés celebrará sus congresos provinciales a finales del mes de junio

El Partido Popular de Aragón comenzará su reorganización interna este mes de junio. Las tres provincias celebrarán a finales del próximo mes sus congresos para elegir a sus presidentes y encarar, a la vuelta del verano, el cónclave que apuntalará a Jorge Azcón al frente de los conservadores de la comunidad. Teruel ha sido el primer territorio en activar el proceso congresual, al que no optará Joaquín Juste después de nueve años al frente de los populares en la provincia, en un periodo que terminará el próximo 21 de junio. Una semana después, en el último fin de semana de junio, el PP de Zaragoza y el de Huesca celebrarán sus congresos para elegir a su nuevo equipo directivo.

Este jueves, los populares de Teruel movieron ficha con la celebración de una Junta Directiva Provincial que activó el proceso congresual. Juste, en sus declaraciones posteriores ante los medios de comunicación, confirmó que no se presentará a la reelección y que dejará el récord al frente del PP de Teruel en nueve años. El también presidente de la Diputación Provincial de Teruel y alcalde de Lidón insinuó, además, un paso al lado mayor en las próximas elecciones municipales, ya que atesora más de dos décadas al frente de su localidad. En el último proceso electoral, el de las elecciones del 8F, ya no participó de las listas del PP por la provincia. Las candidaturas se podrán presentar hasta el próximo 29 de mayo.

El turno de las provincias de Zaragoza y Huesca llegará una semana después, en el fin de semana del 27 y 28 de junio. Para ello, previsiblemente, las direcciones provinciales del partido convocarán la próxima semana, la última de mayo, a la Junta Directiva Provincial para activar los mecanismos.

Jorge Azcón, en diciembre de 2021, vota en el Congreso del PP que le eligió como presidente autonómico del partido. / ANDREEA VORNICU

Frente a la salida de Juste del organigrama del PP, la continuidad de Ramón Celma. El actual presidente de los conservadores en la provincia de Zaragoza, también diputado en las Cortes de Aragón, seguirá como referencia de los populares. Y con la mirada puesta a la Diputación Provincial de Zaragoza, institución que deberá reorganizarse en mayo de 2027, tras las elecciones municipales en las que el PP aspirará a mantener el poder cosechado en mayo de 2023, con buenos resultados en las tres provincias y con el control de las tres capitales.

Algo más de misterio tiene el Congreso del PP de Huesca, en el que sí se puede producir un cambio en la dirección. Gerardo Oliván, presidente provincial y actual secretario primero de la Mesa de las Cortes de Aragón, mantiene el control del partido en el Alto Aragón. Pero no se descarta que otras figuras importantes en la provincia, como Isaac Claver (presidente de la DPH), aspiren a coger más peso dentro del organigrama popular.

Noticias relacionadas

Resueltos antes del verano los trámites provinciales, a la vuelta del curso político se celebrará el Congreso Regional del PP de Aragón. Ningún misterio tendrá la reorganización del partido a nivel autonómico. El actual presidente y también jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, revalidará la responsabilidad que asumió en diciembre de 2021. Azcón, barón popular con buen cartel en Génova y con el control de la comunidad autónoma de la mano de Vox desde el Pignatelli, será seguro reelegido presidente de los conservadores de la comunidad. La única incógnita, que tardará más de un trimestre en resolverse, se centra en los cuadros y personas de confianza del presidente para preparar al partido de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027 y, si nada cambia en el Gobierno de España, las generales del verano del año que viene.