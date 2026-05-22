Una protesta a las puertas del Miguel Servet pone punto y final a la semana de huelga de los médicos: "Llevo 23 horas trabajando, ¿te opero?"

Un nutrido grupo de profesionales sanitarios se ha concentrado este viernes a las puertas del hospital Miguel Servet de Zaragoza en el último día de huelga médica de la semana en Aragón. Con pancartas muy directas hacia la gestión de la ministra de Sanidad, Monica García, han clamada por un Estatuto propio. "Llevo 23 horas trabajando, ¿te opero?", se podía leer en uno de los carteles, entre los que también había Sanidad pública en peligro de extinción, No es la mala letra, es que no he dormido, Es una perla o Nadie se fia de Mónica García.

El seguimiento de la huelga este viernes ha sido del 9,62%, según datos del Departamento de Sanidad. De un total de 3.889 efectivos reales, han secundado la huelga 374 profesionales. Por provincias, en Huesca, de 584 efectivos reales han secundado la huelga 18 (3,08%; en Teruel, de 354 efectivos, han secundado la huelga 17 (4,80%); y en Zaragoza, de 2.951 efectivos han secundado la huelga 339 (11,49%).

En imágenes I Protesta de los médicos en el hospital Miguel Servet en el último día de huelga en Aragón / RUBÉN RUIZ

A la espera de conocer las operaciones suspendidas este viernes, hasta el jueves eran cerca de 450 las cirugías canceladas por la huelga de médicos.

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Dado que no se ha conseguido alcanzar un acuerdo a nivel nacional, los médicos seguirán adelante con sus protestas y ya han anunciado una nueva semana de huelga del 15 al 19 de junio.