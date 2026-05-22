La robótica aragonesa brilla en Eurobot Spain 2026, la competición nacional de robots autónomos
La cantera tecnológica de Zaragoza sobresale en el el certamen con cuatro equipos de la categoría novel situados entre los cinco mejores de España, alumnos de entre 13 y 16 años capaces de diseñar, construir y programar robots desde cero
La robótica educativa aragonesa ha vuelto a demostrar su potencial a nivel nacional. Cuatro equipos de Zaragoza, formados en Academia de Inventores, han logrado situarse entre los cinco mejores de España en la categoría novel de Eurobot Spain 2026, una de las competiciones de robótica más exigentes del panorama nacional.
Los equipos Roedores infernales, Mecha_nuts, Croquetas de jamón y Bellotas robóticas alcanzaron la primera, segunda, cuarta y quinta posición, respectivamente, consolidando a Aragón como un territorio de referencia en el desarrollo de talento joven vinculado a la tecnología, la ingeniería y la innovación educativa.
Robots completamente autónomos
La categoría novel está dirigida a equipos que se enfrentan por primera vez a este reto técnico. En ella, los participantes deben diseñar, construir y programar robots completamente autónomos, capaces de ejecutar estrategias complejas en un entorno real de competición. El desafío combina conocimientos de mecánica, electrónica, programación, sensores, estrategia y resolución de problemas.
Detrás de estos resultados hay meses de trabajo, aprendizaje y ensayo-error. Los estudiantes, de entre 13 y 16 años, han participado en todo el proceso de creación de sus robots: desde el diseño inicial y la construcción de estructuras mecánicas hasta la programación de sistemas de movimiento autónomo y sensores para la toma de decisiones en tiempo real.
“Un robot no sale de la nada. Sale de semanas de trabajo, de piezas que no encajan, de código que falla y de equipos que vuelven al día siguiente a intentarlo mejor”, explica Luis Martín Nuez, CEO de Academia de Inventores.
Más allá de la clasificación, la experiencia ha supuesto para los alumnos una oportunidad formativa de gran valor. Durante la preparación y la competición han desarrollado competencias clave como el trabajo en equipo, la comunicación, la toma de decisiones técnicas, la gestión de la frustración y la capacidad de transformar ideas en soluciones tecnológicas funcionales.
Competir el máximo nivel
“No sabíamos hasta dónde podíamos llegar, pero nos hemos demostrado que podemos construir y competir al máximo nivel. Ha sido duro, pero sobre todo increíble”, destacan algunos de los participantes tras la competición.
Desde Academia de Inventores subrayan que este logro evidencia la importancia de ofrecer oportunidades reales a los jóvenes en el ámbito STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas- desde edades tempranas.
“La mejor inversión que puede hacer una sociedad no está solo en infraestructuras, sino en dar oportunidades reales a jóvenes que todavía no saben de lo que son capaces”, afirma Víctor Botello, gerente de Academia de Inventores.
Tras este destacado resultado en Eurobot Spain 2026, los equipos aragoneses ya miran hacia el futuro con un nuevo objetivo: dar el salto a la siguiente categoría en la próxima edición y seguir compitiendo al más alto nivel nacional.
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