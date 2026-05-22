Stellantis estrenará en Zaragoza su nueva plataforma de producción, STLA One, con el Peugeot '208'

Antonio Filosa presenta su revolución para Stellantis. El CEO de la compañía con planta en Zaragoza lanzó este jueves FaSTLAne 2030, un nuevo plan estratégico que estará liderado por cuatro marcas de carácter global, una mayor regionalización y nuevas arquitecturas sobre la que se basarán los modelos del futuro. En total, el grupo prevé una inversión de 60.000 millones de euros en los próximos años en el marco de una hoja de ruta "diseñada para el exitoso nuevo capítulo de Stellantis", reconoció el italiano. El grupo prevé incrementar casi el 25% sus ingresos en cinco años y llegar hasta los 190.000 millones de euros

El plan, además, traerá importantes novedades para Figueruelas y para Europa. En el primer caso, con el estreno de la STLA One, la nueva plataforma de producción de la compañía y que será modulable, con multienergía y que cubrirá varios segmentos. La planta zaragozana será la primera del grupo que reciba esta actualización, que en España llegará también a la factoría de Vigo. Con la mirada en el continente, el nuevo plan de Filosa pasa por una importante reducción de la capacidad de producción en suelo europeo.

El nuevo modelo industrial de producto sustituye y absorbe las funciones de STLA Small, adjudicada anteriormente a Figueruelas, que ahora se convertirá en la avanzadilla del grupo a nivel global en la puesta en marcha de un sistema de fabricación con el que el grupo quiere reducir los costes en un 20%.

El estreno se hará con el lanzamiento de la tercera generación del Peugeot 208, que se produce en la fábrica de la Ribera Alta del Ebro desde otoño de 2023, lo que supone un nuevo espaldarazo para la planta al amarrar el modelo superventas de la marca francesa.

Así lo desveló el CEO de Peugeot, Alain Favey, durante su participación este jueves del Investor Day de Stellantis celebrado en Detroit (EEUU), un foro profesional donde los directivos del grupo automovilístico han expuesto los planes de futuro de las distintas enseñas. "El primero llega el próximo año, con el 208, un game changer real para el mercado europeo", aseguró en su intervención.

Nueva generación del Opel 'Corsa'

Los modelos Peugeot serán los primeros en lanzar el uso de esta plataforma, a la que posteriormente se acoplarán Opel, Jeep y Alfa Romeo, según anunció Emanuele Capellano, nuevo CEO y director de las Marcas de Stellantis en Europa. "STLA One es el ejemplo perfecto de cómo desarrollamos activos globales y los escalamos a todas las marcas. Gastar mejor y no gastar más", destacó.

Este no fue la único novedad sobre el futuro de Figueruelas que llegó desde el evento celebrado en Estados Unidos. Opel anunció que mantendrá el Corsa como modelo estratégico y que habrá una nueva generación, cuya producción se da por hecho que seguirá anclada en la planta zaragozana, donde se ensambla desde su puesta en marcha en 1982.

El utilitario de Opel, que desde hace más de dos años comparte línea de montaje con el Peugeot 208 en la factoría aragonesa, tendrá así relevo dentro de la nueva hoja de ruta del grupo automovilístico. La continuidad del Corsa se suma, además, a otro proyecto de calado anunciado recientemente como es la fabricación de un nuevo Opel eléctrico con tecnología de la china Leapmotor.

Un plan "ambicioso" y "realista"

Filosa y el resto de su equipo plantearon las líneas maestras de su próximo plan, que para el presidente de Stellantis, John Elkann, es "ambicioso, pero realista". "Pasar de global a multirregional y regional. Stellantis, en su naturaleza, tiene una oportunidad única", apuntó el máximo responsable del grupo, que respaldó el trabajo y las decisiones tomadas hasta la fecha por el CEO que sustituyó a Carlos Tavares.

Filosa certificó buena parte de las filtraciones que se fueron conociendo en las últimas semanas, empezando porque habrá cuatro grandes marcas que liderarán el grupo a nivel global (Jeep, Ram, Peugeot y Fiat) junto al resto de forma regional, pero también especificó que el plan se basará en "seis pilares": "Gestión más eficaz" de las marcas; "asignación de capital y nuevas tecnologías"; "alianzas sólidas", como las anunciadas con Leapmotor o, la más reciente, con Dongfeng; la "presencia optimizada" a nivel industrial; una "ejecución disciplinada" y "regiones empoderadas".

La nueva plataforma

Con esto como base, el CEO confirmó esos 60.000 millones de euros de inversión. Del total, el 60% se dedicará a las marcas y regiones, mientras que el 40% de la inversión total (24.000 millones) se centrará en plataformas globales, sistemas de propulsión y nuevas tecnologías. En este sentido, se anunció que habrá solo tres plataformas globales "con hasta un 70% de reutilización de componentes", manteniendo la STLA Frame respecto a las que incluía el anterior plan estratégico, se crea una para furgonetas (grandes) y se lanza la nueva SLTA One.

El nuevo «árbol» tecnológico de Stellantis, con las tres plataformas en la base. / Stellantis

"Contará con una arquitectura modular y escalable con interfaces comunes para reducir la complejidad, acelerar el desarrollo y lograr una eficiencia de costos del 20%, gracias a la modularidad de diseño y a las nuevas opciones de baterías", explica Stellantis sobre esta base de ingeniería, que será multienergía.

La STLA One abarca los segmentos B, C y D, por lo que incluye el Peugeot 208 que ahora se fabrica en Stellantis Figueruelas. "Representa un paso clave en la estrategia de Stellantis para competir en costes, simplificar las operaciones y fortalecer su competitividad, reduciendo la brecha de costes con los líderes del sector que operan en Europa", apunta la empresa, que asegura que admitirá "más de 30 modelos" y podrá "crecer hasta superar los 2 millones de unidades para 2035".

Huella de fabricación

Uno de los puntos clave del plan es el que tiene que ver las fábricas. Y aunque señalan que con FaSTLAne 2030 «la utilización de la capacidad de la compañía aumentará significativamente en todas las regiones», lo cierto es que para Europa esa no será la realidad, ya que entre la cesión o venta de factorías a marcas chinas y la «reconversión» de factorías, "se prevé una reducción de la capacidad en más de 800.000 unidades".

Ahí cita la situación de plantas como la de Poissy, Francia, y el aprovechamiento de alianzas como planteada con su socia Leapmotor en las plantas de Stellantis Madrid y Zaragoza, España. "Todo ello con el objetivo de preservar los puestos de trabajo en el sector manufacturero", comentó, apuntando que la utilización de la capacidad «aumentará del 60% al 80% en 2030".