Subida histórica de las listas de espera en Aragón por la huelga de los médicos: casi 7.000 pacientes pendientes de una operación desde hace medio año

Subida histórica de las listas de espera en Aragón. La huelga de los médicos sigue haciendo mella, cada vez más, en la gestión de las cirugías y la sucesión de cancelaciones que se viene arrastrando diciembre ha llevado a que casi 7.000 pacientes -concretamente, 6904- estén esperando una operación en la comunidad desde hace más de seis meses. El dato, correspondiente al mes de abril y dado a conocer este viernes por el Salud, no se alcanzaba desde enero de 2025, cuando la cifra era de 7.059 usuarios en situación de demora.

El incremento entre marzo y abril ha sido fulgurante, con una subida en un mes de 900 pacientes, condicionada por las semanas de paro de los médicos y también por las vacaciones de Semana Santa. El ascenso de las cifras se esperaba porque la huelga ha provocado hasta abril la suspensión de más de 4.000 intervenciones quirúrgicas en los hospitales de Aragón. El Salud, en todo caso, ha ido reprogramando las citas, pero resulta inviable dar salida a todas las cancelaciones en un calendario de citaciones que ya de por sí es muy ajustado. Eso ha derivado en un acumulado mes a mes, que ha disparado las esperas.

Gráfico de la evolución de las listas de espera este año. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Son los efectos directos de una huelga de médicos dirigida contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, pero también contra el Gobierno de Aragón y la gestión del Departamento de Sanidad. De hecho, no fue hasta el pasado viernes -hace justo una semana- cuando Cesm Aragón y Fasamet alcanzaron un acuerdo con la consejería que puso fin a la protesta autonómica. Es decir, el incremento de las listas de espera en abril es fruto también de la huelga contra la consejería que hasta ese momento dirigía José Luis Bancalero.

A pesar de este acuerdo, se mantienen los paros previstos a nivel estatal contra la propuesta del Ministerio de Sanidad. Por tanto, en mayo los datos volverán a incrementarse porque, precisamente esta semana, ha habido huelga médica de caracter nacional que en Aragón, que ha dejado 718 cirugías suspendidas. "Estas semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas. Estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes", han reconocido fuentes de la consejería de Sanidad.

Más de 2.000 pacientes en Traumatología

En Aragón, por el momento, los sindicatos Cesm Aragón y Fasamet están a la espera de que el nuevo consejero, Ángel Sanz, configure un grupo de trabajo para poder abordar las reclamaciones a las que se comprometieron para suspender la huelga autonómica como el aumento del precio de la hora de guardia, la recuperación de la carrera profesional para el personal fijo y temporal, el desbloqueo del nivel IV y la negociación de un nivel V.

Por provincias, el grueso de las listas de espera está en Zaragoza, donde hay 6.082 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Huesca 273 y en Teruel, 549. Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 827 pacientes y el menor en Teruel con 10 pacientes.

Por especialidades, Traumatología acumula 2.160 personas en su lista de espera -eran 1.927 en marzo-, seguido de las 881 que hay en Otorrinolaringología -eran 851 en marzo-, las 741 de Cirugía General y de Digestivo -tenía 596 en marzo-, las 723 de Urología -651 el mes pasado- o las 671 de Angiología Vascular -494 en marzo-.

Noticias relacionadas

La demora media actual para ser operado en Aragón es de 142,8 días, "casi 6 días menos que en agosto de 2023, cuando el actual equipo asumió el Gobierno autónomo", han reseñado fuentes del Departamento de Sanidad, quien ha añadido que durante 2026 "el 72,5% de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días y el 42,6% en menos de 90 días".