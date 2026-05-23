El desembarco chino en los proyectos de Stellantis tensa la búsqueda de viviendas en Zaragoza: "Hay pocas como las que buscan y ya están aquí"

«Lo que buscan son viviendas o casas con 3 o 4 habitaciones, bien equipadas y que sean nuevas o reformadas. Es un tipo de alojamiento que escasea y eso complica mucho la búsqueda». Así explica a este diario una de las inmobiliarias que se está ocupando del rastreo en el mercado de Zaragoza y su entorno para atender la demanda de alojamientos que ha despertado el desembarco de trabajadores chinos, pero también de Europa y de otras zonas de España, para los proyectos ya anunciados para la planta de Figueruelas, tanto la gigafactoría de baterías con CATL como la producción de vehículos con Leapmotor.

Esta es una demanda que no ha dejado de crecer «desde el pasado mes de septiembre» y que ahora ha aumentado de forma notable. Porque, más de un año después de anunciarse que llegarían 2.000 trabajadores asiáticos para ejecutar las obras y la puesta en marcha de los proyectos, ya no es un horizonte lejano, algunos de ellos «ya están aquí».

Dos de estas firmas especializadas que trabajan desde Zaragoza son Urvex Inmobiliaria, que pronto estrenará nueva sede en la céntrica calle Felipe Sanclemente, y Garlan Inmobiliaria, instalada en la plaza Paraíso. Y comparten muchas de las reflexiones que hacen sobre el momento actual de esta búsqueda contra el reloj que se está produciendo, sobre todo, «en Zaragoza capital, los pueblos del entorno de Figueruelas y el eje de la carretera de Logroño, y el área metropolitana en general» porque buscan un tipo de vivienda «que escasea» en el mercado residencial de segunda mano.

Porque no solo es que se busquen pisos o casas grandes, sino que además «deben estar bien comunicadas, con una oferta de servicios próxima y que no sean viejas o se encuentren en un estado precario». «Es una presión absoluta», afirma Yaxi Ye, de Urvex Inmobiliaria, una firma que trabaja a nivel nacional, con sede en Zaragoza, y que está muy vinculada a la comunidad china en el país, un hilo directo desde el que ahora tiran los responsables de los proyectos en la planta de Stellantis, para alojar a trabajadores y directivos, y las empresas subcontratadas para la construcción o la puesta en funcionamiento.

Varios trabajadores de una de las líneas de producción de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). / Laura Trives

«Estamos consiguiendo unas 3 o 4 viviendas de media al mes desde septiembre y cada mes nos llaman para encargarnos más peticiones», asegura Ye. A este ritmo, ya habrían puesto a disposición de estas empresas más de una treintena de viviendas y habría ya alojados en Zaragoza y su entorno más de cien trabajadores chinos. Una parte minúscula de los más de 2.000 que se preveían traer en un desembarco que debería acelerarse de cara al próximo otoño.

«Hace año y medio se presentaron tres hombres de nacionalidad china en la oficina diciéndonos que necesitaban viviendas para alojar a 3.000 personas. Luego nos explicaron que el Gobierno de Aragón les facilitaría suelo y que ellos traerían casas prefabricadas, después que buscaban pisos o habitaciones en alquiler... Luego, de repente, se paró todo y después de varios meses ahora ya están aquí y buscan pisos grandes que es precisamente los que menos hay disponibles», afirma Esperanza, que trabaja en Garlan Inmobiliaria y que tiene también sede activa en Pedrola, donde esta frenética búsqueda también se está produciendo en estos meses.

Viviendas 'colocadas' sin salir al mercado

De hecho, algunas de estas viviendas las están consiguiendo sin que ni siquiera se pongan en el mercado, a través de los canales que en el sector se manejan para localizar inmuebles disponibles. «Todas las que hubiera disponibles de estas características cada mes, estoy segura de que las colocaríamos en cuanto salieran.

Los pedidos no cesan y son varias las empresas que los envían en paralelo, en un momento en el que, además, otros grandes proyectos «como la expansión de Amazon Web Services en Puerto Venecia o en Villanueva de Gállego o su futuro centro de datos en La Puebla de Híjar, así como la implantación de Microsoft en Villamayor también conlleva la búsqueda de viviendas para trabajadores que están relacionados con el proyecto y que buscan lo mismo», expone Ye, quien detalla que el rastreo en Teruel también se está produciendo «en la zona del Bajo Martín».

Es como una tormenta perfecta para un mercado inmobiliario como el de Zaragoza donde las cifras de pisos disponibles son las que son y estos alojamientos no dejan de ser temporales. «Nos están solicitando viviendas con alquileres que van desde los tres meses al año con prórrogas obligatorias de dos o tres años más», aseguran la especialista de Urvex.

«Ninguna ciudad estaría preparada para una llegada de trabajadores como la que se plantea», apostillan desde Garlan, quien coincide en esa búsqueda especializada y en la escasez de la oferta, en Zaragoza y «mucho más en otros municipios» donde, advierten, el problema quizá no sea tanto que no haya viviendas disponibles como que las que hay «son muy antiguas o están en un estado de conservación precario». Aún así, llegan a invertirse unos 20.000 euros por vivienda para acondicionarlas a las necesidades del cliente asiático o europeo. Porque todo tiene que estar en perfecto estado.

La zona Romareda, preferencia

Un perfil de alojamiento que también puede cambiar en función de si es para un operario o un directivo. Para estos últimos, por ejemplo, que la vivienda tenga garaje es casi obligatorio, además de bien equipada y con servicios cerca. En este sentido, desde Urvex destacan como una de las preferencias en Zaragoza «la zona de Romareda». El entorno del antiguo estadio, ahora con uno nuevo en construcción, es idílico, con un hospital cerca y una amplia oferta de servicios. «Pero en realidad la búsqueda se realiza en todas las zonas», asegura Yaxi Ye.

REPORTAJE SOBRE EL BARRIO DE MONTECANAL / MIGUEL ANGEL GRACIA

Aunque según añade Garlan Inmobiliaria, hay algunas preferencias más que tienen que ver con el perfil de trabajador que aterrizará o ya lo ha hecho. Por ejemplo los directivos, que se fijan más en el perfil de alojamiento que ofrecen «Montecanal o los barrios del sur de Zaragoza», porque cuentan con más inmuebles de gran tamaño, sobre todo unifamiliares, en los que residirán por más tiempo, ya que algunos de ellos esperan vivir en Zaragoza durante años y, además, también están buscando la proximidad de centros educativos para sus hijos.

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En el otro lado de la balanza están las zonas que prácticamente están vetadas para la búsqueda, como «Delicias o el entorno de El Gancho», aseguran, por la conflictividad que se está proyectando desde Zaragoza en los últimos meses. La proliferación de sucesos de toda índole han traspasado fronteras y la clientela llega pidiendo huir de los problemas o la inseguridad para quienes van a habitar allí durante meses o años. Una mala imagen que el ayuntamiento de la capital quizá no está teniendo en cuenta.