Huelga en CAF Zaragoza para equiparar los salarios con los de País Vasco y Madrid

La negociación del convenio colectivo en la planta de CAF Zaragoza ha derivado en un conflicto laboral que va ganando intensidad. La plantilla reclama equiparar sus condiciones salariales y laborales con las que rigen en otros centros productivos del grupo, como los situados en País Vasco (Beasain e Irún) y Madrid, bajo la idea de que una misma empresa no puede mantener diferencias sustanciales entre trabajadores de distintos territorios. Con ese objetivo, el comité de empresa ha impulsado un calendario de movilizaciones que comenzó el pasado jueves con paros parciales de dos horas por turno y que, si no se producen avances, continuará durante las próximas semanas.

El malestar entre la plantilla se ha extendido por lo que la parte social considera una "negociación bloqueada y sin respuestas suficientes" por parte de la dirección. La representación de los trabajadores sostiene que las propuestas planteadas hasta ahora no atienden las reivindicaciones centrales de la plataforma presentada, que pasan por mejoras salariales, condiciones laborales homologables a las de otros centros y mayores garantías de empleo.

Según trasladan fuentes sindicales, la plantilla ya ha demostrado su respaldo a las movilizaciones y su disposición a mantener la presión mientras no haya una oferta concreta que pueda ser sometida a valoración.

Calendario de paros parciales

El calendario de protestas prevé paros parciales de dos horas por turno en varias jornadas, todos los martes y jueves hasta mediados de junio. Tras una primera movilización, las siguientes convocatorias están previstas para el 26 y 28 de mayo y el 2, 4, 9 y 11 de junio.

Además, la representación de la plantilla ha informado de que las movilizaciones pasarán a realizarse mediante huelga legalmente convocada, lo que supone un cambio respecto a los paros parciales desarrollados hasta ahora.

La parte social ha explicado a los trabajadores que, mientras en los paros parciales la plantilla permanecía dentro de la factoría durante el tiempo de protesta, en una huelga quienes la secunden deben cesar efectivamente su actividad y abandonar su puesto durante el periodo convocado.

El conflicto llegó también al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), donde se celebró un acto de conciliación entre las partes. En esa reunión, la parte social expuso los motivos que han llevado a la convocatoria de movilizaciones y reiteró que echa en falta avances y un "debate real" sobre los aspectos que considera esenciales para desbloquear el convenio.

La empresa, según la versión trasladada por la representación de la plantilla, manifestó que no da por cerrada la negociación, pero acudió al encuentro sin ninguna nueva propuesta que pudiera ser valorada. Los mediadores intentaron explorar la posibilidad de aplazar los paros previstos, pero la parte social rechazó esa opción mientras no exista una propuesta concreta que pueda trasladarse a la plantilla.

El acto concluyó con la firma de una no avenencia por ambas partes, lo que deja abierto el conflicto y mantiene en pie el calendario de movilizaciones. En este contexto, el comité de empresa apela a la unidad de la plantilla para tratar de forzar un cambio de posición en la dirección.

La parte social considera que la situación exige "firmeza" para desbloquear una negociación que, a su juicio, continúa lejos de las necesidades y aspiraciones de los trabajadores de la planta zaragozana. La empresa, por su parte, mantiene que la negociación no está cerrada, aunque por el momento no ha presentado una oferta que permita rebajar la tensión ni suspender las movilizaciones convocadas.