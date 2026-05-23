La playa escondida de Teruel que se ha convertido en el refugio perfecto para escapar del calor en Aragón

El embalse de Valbona , en la comarca de Gúdar-Javalambre se perfila como uno de los destinos turísticos más buscados por los aragoneses para sobrellevar el episodio de las altas temperaturas. La alerta en Aragón por calor extremo hará que el termómetro ronde los 40 grados durante este fin de semana según las previsiones de la Agencial Estatal de Meterología (Aemet). Por ello, muchos aragoneses optarán por escapar del calor urbano y acercarse a los espacios naturales de Aragón, como el embalse de Valbona en la provincia de Teruel.

Con la ola de calor que se avecina por todo el país en este atípico mes de mayo, los mejores aliados para resguardase de estas inusuales temperaturas son el agua y la sombra. Uno de los principales atractivos de Valbona son su ruta circular, un recorrido de 12 kilómetros que comienza en el parque del municipio junto al cruce de la carretera A-232 con la TE-V8011.

Uno de los patrimonios fluviales del entorno de Valbona. / Turismo Gúdar-Javalambre

El embalse de Valbona está situado a unos 3 kilómetros al norte de la población en el que se puede practicar la pesca y otras actividades recreativas. En verano se pueden realizar actividades como pádel surf o paseo en canoa. El itinerario permite visitar algunos de los atractivos más importantes como la Acequia Mayor, la ermita de Santa Bárbara y la Virgen de Loreto, el propio embalse, el Azud del Molino Pina o el parque de la Fuente del Conejo.

Esta zona posee un importante patrimonio fluvial con varios molinos, fuentes y azudes como el Azud de los Piquillos, el Azud de la Luz, entre otros. Todos ellos pueden recorrerse a través de senderos señalizados.

Ruta circular de Valbona / Turismo Gúdar-Javalambre

Tras salir del parque, el camino cruza la carretera y se adentra por la calle Ibáñez Martín hasta llegar directamente al Ayuntamiento, la plaza de la Iglesia y la Ermita de Loreto. Desde allí, siguiendo las marcas de PR, conduce a un paso inferior de la acequia mayor, llegando seguidamente a la ermita de Santa Bárbara. El recorrido, enlaza después con el GR8 que lleva directamente al embalse, un punto donde directamente los visitantes pueden disfrutar del entorno.

Aunque la vuelta se puede realizar por la pìsta asfaltada del GR8, muchos senderistas optan por una alternativa mucho más atractiva que pasa por el Azud del Molino de Pina a varias zonas con pozas de agua del Río Valbona. Antes de llegar al punto de final de la ruta, es recomendable visitar el merendero y la Fuente del Conejo.

Seis zonas de baño seguras en la provincia

En la provincia de Teruel podemos encontrar 6 zonas de baño seguras e ideales para refrescarse avaladas por la Unión Europea (U.E). Entre ellas, resaltan estas zonas fluviales: el embalse del Arquillo de San Blas, el de la Estanca de Alcañiz, Valbona, las pozas de Aguaviva, en el valle del río Bergantes, la piscina natural L'Assut, en Beceite y la Pesquera en las pozas de Beceite.

Con la llegada del calor, rutas como esta se convierten en una opción ideal para quienes buscan las aguas de Aragón sin necesidad de grandes desplazamientos. El entorno de Valbona se ha convertido en uno de los destinos más habituales en los fines de semana de altas temperaturas.