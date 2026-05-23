Salou reabre este verano una de las playas más buscadas por los zaragozanos con perro: duchas, papeleras y un gran espacio para bañarse

Al irse acercando el verano y el buen tiempo, muchos zaragozanos empiezan a pensar cuándo serán sus primeras escapadas a la playa, sobre todo a destinos de Tarragona y alrededores, donde muchas familias aragonesas tienen una segunda residencia o suelen pasar fines de semanas y mucha parte del verano. Salou sigue siendo uno de los destinos habituales, tanto por su cercanía con Zaragoza como por su variedad de ocio y playas.

La localidad tarraconense comenzará a recibir ya aragoneses este fin de semana huyendo del calor del valle del Ebro donde se van a registrar temperaturas veraniegas durante los próximos días. Además, Salou será completamente zaragozana a principios de junio cuando miles de estudiantes que acaban de hacer la antigua selectividad marchen a disfrutar de su nueva etapa.

Por otra parte, las personas que tienen mascota y quieren disfrutar de sus vacaciones con ellas sin tener que dejarlas en casa, tienen un motivo de peso para elegir este destino. Salou, este 2026, contará de nuevo con una playa en la que se le permita el acceso a perros, en la Platja de Ponent, una medida que ya se puso en marcha el año pasado y que el Ayuntamiento ha decidido mantener tras su buena acogida.

Dos perros se bañan en la playa de Salou / AYUNTAMIENTO DE SALOU

La zona, tal como ha informado Diari de Tarragona, volverá a ubicarse en el tramo situado entre la calle Esperanto, a la altura de la plaza Venus, y la calle C, en un espacio fronterizo con el término municipal de Cambrils.

El área destinada a mascotas contará con una superficie de 1.864 metros cuadrados y estará equipada con distintos servicios para facilitar la convivencia entre animales y bañistas. Habrá duchas específicas para perros, papeleras y señalización informativa, con el objetivo de garantizar una estancia cómoda, segura y ordenada para todos los usuarios.

Un destino más 'pet friendly'

Según el diario tarraconense, el consistorio da así continuidad al modelo impulsado en 2025, con el que buscaba compatibilizar el uso turístico del litoral con la presencia de animales de compañía en un entorno regulado. La iniciativa refuerza además la apuesta de Salou por consolidarse como un destino cada vez más adaptado a quienes viajan con sus mascotas, una tendencia cada vez más extendida entre las familias.

Varios perros se bañan en la playa de Salou en una imagen de archivo / AYUNTAMIENTO DE SALOU

Desde el Ayuntamiento recuerdan, que será obligatorio mantener a los animales bajo control en todo momento y respetar las normas de uso para asegurar una convivencia adecuada. La zona estará plenamente operativa antes del inicio oficial de la temporada de baño.

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Las playas para perros han ido ganando protagonismo en los últimos años en distintos puntos de la Costa Dorada, especialmente ante el aumento del turismo con mascotas. En una zona especialmente frecuentada por visitantes aragoneses durante los meses estivales, este tipo de servicios se han convertido en un factor cada vez más valorado a la hora de elegir destino.