¿Qué tipo de vivienda buscan los chinos en Zaragoza? Estos son los requisitos

¿Qué buscan las empresas chinas en Zaragoza? La intensa búsqueda de pisos para alojar a los trabajadores que irán llegando a Figueruelas en los próximos meses ha ido variando con el paso del tiempo y ahora el perfil se ha afinado tanto que lo complicado realmente es encontrar oferta para satisfacer tanta demanda.

Uno de los requisitos fundamentales es que el alojamiento tenga «tres o cuatro habitaciones», es decir pisos grandes en los que alojar a cuatro personas o más. ¿Por qué? La explicación es sencilla: «es más barato que alquilar una habitación o un piso más pequeño con menos prestaciones». Respecto al precio, la exigencia es mucho menos, la horquilla actual es bastante amplia y los que se están consiguiendo, con cuentagotas, cuestan un mínimo de 800 euros y pueden llegar a los 1.400 o 1.500 euros por piso.

Ese arrendamiento varía mucho en función de la zona donde esté esa vivienda. La ubicación no es una exigencia, pero se topan con una oferta disponible de viviendas grandes que, según las empresas especializadas, es prácticamente inexistente en barrios tradicionales como San José, Las Fuentes, La Jota, el Arrabal..., lo que consigue derivar el rastreo a los de nueva creación o más elitistas, como Montecanal, donde proliferan las viviendas unifamiliares construidas, que no significa que estén disponibles.

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Otro de los requisitos importante es el tiempo que se quiere tener alquilado el piso, y ahí se topan también con una amplia variedad que depende del perfil de trabajador que lo va a ocupar. Así, los directivos pueden llegar a pedir contratos de «hasta un año con prórroga de dos o tres más», porque van a permanecer más tiempo, y los que llegan solo para la construcción o preparativos pueden cogerlos «solo para tres meses», que es el mínimo más extendido.