Zaragoza rinde homenaje a las Fuerzas Armadas: paracaídas, izado de bandera y desfile terrestre

La plaza del Pilar se ha llenado este mediodía para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas. El acto ha comenzado a las 11.30 horas, con el Izado de Bandera y un desfile terrestre, precedido por un espectáculo militar con saltos en paracaídas, ante un enclave abarrotado hasta los topes.

Pero la jornada no acaba ahí, ya que a las 20.00 horas la plaza volverá a llenarse para asistir a la tradicional Retreta Militar y el posterior Arriado de Bandera. El acto, organizado por el Ejército del Aire y del Espacio radicado en la Base Aérea de Zaragoza, que también han sobrevolado la plaza del Pilar con dos caza F-18, se realiza con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que este año tiene en Vigo al rey Felipe VI. Fernando Beltrán, delegado del Gobierno de Aragón, ha sido el representante del Ejecutivo central en el homenaje.

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Decenas de zaragozanos, en el Día de las Fuerzas Armadas en la plaza del Pilar, este sábado. / Laura Trives

Uno de los momentos más esperados por el público es el salto en paracaídas, acontecido justo antes del inicio del acto. La Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire ha sido la encargada de realizar un doble salto desde un T-12 de la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarill (Murcia), apoyados por el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, portando la bandera de España.