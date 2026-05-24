La Cámara ante el reto del empleo

El mercado de trabajo atraviesa un momento de transformación marcado por la dificultad de las empresas para encontrar determinados perfiles profesionales, especialmente en sectores estratégicos para Aragón como la industria, la logística, la agroalimentación, la construcción o la hostelería. Ante este escenario, la Cámara de Comercio de Zaragoza organiza una jornada para analizar la situación actual del empleo en la comunidad, compartir experiencias empresariales y presentar nuevas herramientas de apoyo a las compañías. Será el miércoles, 27 de mayo, a partir de las 9.30 horas en la sede de la Cámara.

Nuevo servicio

La sesión comenzará con un Foro Desayuno en el que se dará a conocer el nuevo servicio Candidat@s Ready, una iniciativa impulsada por la Cámara de Zaragoza dirigida a las empresas que necesitan incorporar mano de obra y requieren acompañamiento especializado en los procesos de contratación. Durante este encuentro se explicará el funcionamiento del servicio, el papel de coordinación de la Cámara y se compartirán casos reales de empresas aragonesas que ya han utilizado este modelo con éxito.

Posteriormente se presentará el nuevo informe de la Fundación Basilio Paraíso, elaborado por el profesor emérito de la Universidad de Zaragoza Vicente Salas, bajo el título Quién trabaja en qué en Aragón. El estudio analiza la realidad actual del mercado laboral aragonés y ofrece una radiografía sobre la distribución del empleo en la comunidad.

La jornada organizada por la Cámara de Zaragoza pretende convertirse en un espacio de reflexión compartida sobre cómo atraer y retener talento, mejorar la productividad y avanzar hacia un modelo económico más sostenible y de mayor valor añadido para Aragón.

La Cámara conecta aula y empresa La Cámara acercó la FP al tejido empresarial en la jornada ‘Conexión aula y empresa’ que reunió a 30 empresas y 120 jóvenes de cuatro centros educativos. Una cita que coincide con el crecimiento continuo de la FP en Aragón que este curso supera los 28.000 matriculados, con índices de inserción laboral superiores al 86% y que alcanzan cerca del 97% en programas intensivos. Durante la sesión, se abordaron diferentes experiencias y casos prácticos orientados a reforzar la relación entre los centros educativos y las empresas, así como a facilitar la integración del alumnado en entornos profesionales reales. El encuentro contó con la participación de AWS y se enmarca en las iniciativas que desarrolla la Cámara de Comercio de Zaragoza para impulsar la colaboración entre el sistema educativo y las empresas.

Y además...

El Banco Santander renueva como miembro del Club Empresa Líder

La entidad bancaria ha renovado su compromiso con la plataforma de liderazgo y networking de Cámara, que aglutina a más de 80 compañías y a medio centenar de sociedades participadas. Banco Santander forma parte del Club desde sus inicios, en concreto desde el año 2017.

Representantes de la ciudad china de Lishui visitan la Cámara

La Cámara recibió la semana pasada a una delegación institucional y empresarial de la ciudad china de Lishui, encabezada por su alcalde, en una visita orientada a estrechar las relaciones económicas y comerciales entre ambos territorios y explorar nuevas vías de colaboración empresarial.