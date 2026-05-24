Cercanía, seriedad y fiabilidad: las claves de la evolución de Corban GES

Seriedad, fiabilidad y eficacia, son los tres valores que definen la trayectoria de Corban GES, empresa aragonesa que desde 2001 ha forjado y consolidado su presencia en el sector de la construcción de Aragón.

Desde sus orígenes, Corban GES ha ido construyendo su identidad sobre una forma de trabajar basada en el compromiso con el cliente, la transparencia, el cumplimiento de los plazos y el control económico de cada proyecto. Esta evolución le ha permitido participar en obras de distinta y mayor complejidad, manteniendo una línea de crecimiento sostenible y sostenida con una clara especialización en entornos muy técnicos e industrializados.

Los primeros proyectos de Corban GES: de Supermercados Sabeco a la Expo al residencial

El primer proyecto relevante de Corban GES fue la creación de un nuevo centro de formación para Supermercados Sabeco, actual Alcampo, en el año 2001. En aquel momento necesitaban ampliar unas instalaciones que se habían quedado escasas y obsoletas. Corban GES desarrolló unas nuevas instalaciones en unos locales de 860 metros cuadrados en la ciudad de Zaragoza.

La empresa no solo ejecutó los trabajos de construcción, sino que gestionó también las licencias para sacar el proyecto adelante, desde su inicio hasta su entrega.

A partir de ese momento Corban GES comenzó a especializarse en la construcción en entornos industriales, sin dejar de realizar también instalaciones comerciales, como la construcción de un depósito en el laboratorio farmacéutico Rolabo, situado en el Polígono Industrial Malpica, en Zaragoza.

En el 2008, Corban GES realizó su particular aportación a la Exposición Universal de Zaragoza con la construcción de los cimientos de las pérgolas de acceso.

Tras la crisis económica de ese mismo año, la empresa supo adaptarse a una situación especialmente compleja para todo el sector de la construcción y para todo el país y continuó desarrollando su actividad. En 2013 su primera obra residencial, un pequeño edificio de tres plantas en Zaragoza.

Ya en el 2016, la constructora llevó a cabo una de sus grandes obras industriales, el edificio de producción de sílice precipitada de Industrias Químicas del Ebro (IQE), que en aquel momento fue el edificio más alto del Polígono industrial de Malpica.

Más tarde, en 2018, levantó otro edificio de trece viviendas en la calle Predicadores, con una fachada rehabilitada y protegida por Patrimonio. Fuera de la ciudad de Zaragoza, en 2021 construyó dos bloques residenciales en Cuarte de Huerva, al lado de su ayuntamiento, con un total de 46 viviendas.

Corban GES también está presente en el sector residencial con proyectos como el de 194 viviendas de alquiler asequible en Valdespartera. / CORBAN GES

Proyectos actuales: eficiencia energética, vivienda asequible e industria

En la actualidad, Corban GES está ejecutando proyectos de especial interés tanto en el ámbito industrial como en el terciario y el sector residencial. Entre ellos, destaca la construcción para la cooperativa farmacéutica Novaltia, de un almacén automatizado, primer almacén con certificación Passivhaus Plus del mundo un proyecto con grandes requisitos de eficiencia energética hermeticidad y control técnico

En el sector residencial, Corban GES participa en un importante proyecto de colaboración público-privada con construcción industrializada entre el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación General de Aragón y dos grandes promotoras de la ciudad construyendo 194 viviendas en régimen de alquiler asequible en el barrio de Valdespartera. “Esta es una forma novedosa de afrontar los problemas de vivienda, que todos conocemos y que no van a disminuir por sí solos, ofrecer una rotación al mercado inmobiliario y el hacerlo mediante construcción industrializada permitirá acortar los plazos de ejecución”, señala el director de Comunicación de Corban GES, César Boloix.

En el área industrial, otro de los proyectos destacados es la construcción de una planta para la fabricación de placas de yeso recicladas en el Parque Tecnológico del Reciclado López Soriano de Zaragoza (PTR), en una parcela de 27.000 metros cuadrados. Inversión considerada como proyecto de interés autonómico que refuerza la presencia de Corban GES en proyectos vinculados a la sostenibilidad y la economía circular.

La filosofía de Corban GES: compromiso con el cliente, control del proyecto y cercanía

Después de 25 años de trayectoria, Corban GES ha perfeccionado su filosofía empresarial y sus tres ideas fundamentales: seriedad, fiabilidad y eficacia la han llevado a ser una constructora de clientes.

A lo largo de estos años, Corban GES ha trabajado con fiabilidad para empresas relevantes de Aragón y de su entorno como Operon, Cefa, EXIDE Technologies (Tudor), Rolabo, Saica, Stellantis y Universidad San Jorge (USJ) entre otras. Esa relación con clientes industriales y corporativos exige una forma de trabajar especialmente rigurosa en la que el cumplimiento de los plazos, la calidad, la seguridad y el control del proyecto resultan determinantes. "Somos fiables porque se puede confiar en nosotros. Nos preocupan especialmente dos cuestiones: la entrega y los plazos de ejecución, y la dimensión económica del proyecto del cliente", señala Boloix.

“Nuestra eficacia viene dada porque buscamos cumplir siempre esos requisitos del cliente, y eso se consigue con cercanía”. La cercanía, según destaca César Boloix, está directamente relacionada con “la transparencia con la que hacemos las cosas y el compromiso para realizar aquello que se propone al cliente y la agilidad de nuestra estructura”.

Corban GES está especializada en construcción industrial. Uno de sus últimos proyectos es la nave de Operon en Plaza. / CORBAN GES

Socio activo del Clúster Industrial de la Construcción de Aragón

Con esta visión, Corban GES afronta el futuro con voluntad de seguir creciendo y participar activamente en la transformación del sector. Por ello la compañía es uno de los socios fundadores del Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA), una entidad que busca agrupar a empresas y profesionales de toda la cadena de valor.

“CICA no es todavía demasiado conocido, pero un sector que representa entre el 6% y el 8% del PIB necesitaba tener un clúster, un grupo de empresas transversal, en el que haya representación tanto de constructores, ingenierías, arquitectos, y que de alguna manera se ponga en valor lo que se hace”, destaca Cesar Boloix.

Porque la construcción afronta retos que requieren colaboración y una visión conjunta. Entre ellos se encuentran la necesidad de mejorar los plazos administrativos, adaptar el marco regulatorio, responder a la falta de vivienda disponible; avanzar en industrialización y sostenibilidad y atraer a personal cualificado a una actividad que continúa siendo esencial para la economía.

Con la vista puesta en la innovación, la vivienda, la construcción industrializaday la colaboración sectorial, Corban GES encara el futuro desde una posición de experiencia y solidez. En un contexto de transformación para la construcción en Aragón, la compañía reivindica un modelo en el que la cercanía, la seriedad y la fiabilidad no son solo valores corporativos, sino también una manera concreta de construir.