El pueblo más 'refrescante' de España está en Aragón: tiene un pequeño y precioso embalse en un espacio protegido

La toponimia de los pueblos de Aragón es de las más interesantes de España. Muchas localidades de Zaragoza, Huesca y Teruel cuentan con un curioso nombre capaz de llamar la atención del foráneo solo con leer su denominación en el cartel de la carretera. Contamina, Triste, Atea, Moros, Torrijas, Escucha, Bea, Bello, Lafortunada, La Cuba o incluso Andorra llaman la atención del visitante con su nombre y lo hacen aún más si descubren todo el patrimonio que esconden.

En el corazón de la provincia de Huesca se encuentra un pequeño pueblo con un nombre muy refrescante, que tanto se necesita durante estas calurosas fechas de mayo con los termómetros rozando los 40 grados en el Valle del Ebro. Aguas es una localidad perteneciente al municipio de Loporzano que está emplazada en una pequeña colina y cuenta con unas privilegiadas vistas sobre la Sierra de Guara. El casco urbano del pueblo muestra un escueto caserío con lo tradicional como bandera.

Tal como explica Guara Central, este pueblo oscense recibe su curioso nombre de la familia de Los Aguas, procedente de Francia y asentada en Aragón, desde los tiempos de Jaime I El Conquistador. La Villa de Aguas perteneció hasta 1610 al Monasterio de Sijena, que adquirió su propiedad en 1234. Sin embargo, el pueblo de la Hoya de Huesca no tiene ayuntamiento propio ya que pertenece al municipio Loporzano desde hace aproximadamente 60 años.

Panorámica de Aguas / AYUNTAMIENTO DE LOPORZANO

Aguas tiene un célebre vecino conocido en todo Aragón. Se trata del jotero Carmelo Betoré que nació en la localidad oscense en 1926 y es considerado por muchos uno de los grandes del folclore aragonés. El artista popularizó la llamada 'Jota de Aguas', una conocida variante de la Jota de Huesca. La Iglesia Parroquial de Aguas está dedicada a Santiago y ogofrece desde su zona lateral un espacio para el deleite de la vista, ya que se ha emplazado un mirador de la sierra.

El embalse más pequeño de España

A escasos kilómetros de la localidad oscense se encuentra el embalse del Calcón, en los alrededores del Tozal de Guara, máxima altura del Prepirineo. Este embalse cuenta con una particularidad y no está en el paisaje que lo rodesa, sino en sus dimensiones ya que está considerado como el más pequeño de toda España. Pese a su reducido tamaño, este pantano cumple una función clave en la zona. Pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Ebro y sus aguas se destinan tanto al abastecimiento humano como al riego de tierras. De él dependen municipios como Angüés, Ibieca, Aguas, Panzano, Labata, Sieso, Liesa, Casbas y Junzano, lo que demuestra que, aunque sea pequeño, su importancia para el territorio es enorme.

La presa se ubica en un estrechamiento natural del río Calcón, en un enclave de gran belleza paisajística. A uno de sus lados se levanta la imponente pared de conglomerado del tozal del Verdolo, con tonos grisáceos, azulados y rojizos que cambian según la luz. Sus oquedades sirven además de refugio para numerosas aves, especialmente buitres, integrando el embalse en un entorno de gran valor ecológico.

Panorámica del Embalse del Calcón en Guara / guara central

Parte del agua que recibe procede también del río Formiga, a través de un pequeño túnel que permite el trasvase entre ambas cuencas. Todavía hoy pueden encontrarse en la zona restos de antiguas poleas utilizadas durante los primeros trabajos de construcción, testigos de una obra largamente esperada.

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El embalse fue finalmente construido en 1995, aunque el proyecto venía de mucho antes. De hecho, su origen se remonta a una reivindicación histórica de más de un siglo, con un primer planteamiento fechado en 1910. Su puesta en marcha permitió dar respuesta a una necesidad básica para varios pueblos del entorno.