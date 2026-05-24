El joven francés que colocó una cruz de madera en el Aneto, tras su vandalización: “La montaña nos enseña a ser firmes a pesar de las tormentas”

Mael Le Lagadec, el joven francés que hace unas semanas colocó una cruz de madera en el Aneto tras la vandalización de la original, todavía en paradero desconocido, ha lamentado que este fin de semana la señal que colocó él ha vuelto a tirarse por una ladera. Le Lagadec defiende que “la montaña nos enseña a ser firmes a pesar de las tormentas” y se niega “a rendirse” ante este tipo de actos incívicos.

En sus redes sociales, Le Lagadec se hacía eco de que la cruz de madera colocada por él había aparecido en una de las laderas, como muestra de un nuevo ataque contra el símbolo que él mismo había colocado.

“”Una vez más, la falta de respeto de unos pocos ha empañado un símbolo que representa mucho más que un simple trozo de madera plantado en la cima de una montaña”, afirma Le Lagadec en una historia de Instagram acompañada de una fotografía de la cruz caída en la ladera del Aneto.

Mensaje en Instagram del joven francés que hizo la cruz de madera. / INSTAGRAMA (mael_lgdc)

El adolescente francés reflexiona sobre la montaña y defiende que representa “lo contrario” a este tipo de vandalizaciones. Para él, la naturaleza anima a “levantarse, a seguir adelante y a permanecer firmes a pesar de las tormentas”. Así, Le Lagadec anima a sus seguidores a “actuar” y a “demostrar que el respeto siempre prevalecerá”: “Esta es una prueba de que es incluso más fuerte que la estupidez”.

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“Entre cientos de personas, preservemos nuestras cumbres, nuestro patrimonio, nuestra cultura y el espíritu de respeto”, resume Le Lagadec que lamenta que haya gente que se dedique a “destruir, provocar y herir a toda una comunidad ligada a la montaña y sus valores”. Con este mensaje, el francés recuerda que el naturalismo “no se trata solo de admirar sus paisajes” y pide a todos “respetar la historia, los símbolos y a quienes viven la montaña con pasión”.