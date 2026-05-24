¿Qué tiene el norte que le falta a Aragón? Las claves para entender por qué en la comunidad todavía hay 33 plazas mir vacantes en Medicina de Familia

El futuro de los mir que empezarán a ejercer el próximo mes de junio en los hospitales y centros de salud de Aragón debe estar decidido este próximo miércoles, cuando termina el periodo para elegir plaza. Con el proceso de asignación llegando a su fin, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria ha vuelto a ser la gran señalada. O la gran beneficiada, según se mire. Porque un informe publicado esta semana por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) pone los puntos sobre las íes y explica por qué es siempre la menos demandada en Aragón cuando, en realidad, es la preferencia en las comunidades del norte y la que antes se llena.

Para empezar este relato, hay que partir de los datos. En Aragón se ofertaban 84 plazas mir en Medicina de Familia este año y todavía hay 33 plazas vacantes a falta de solo tres días, la mayoría en el entorno rural. Es decir, se han adjudicado 51 vacantes. En el sector de Alcañiz hay 7 puestos sin cubrir; 6 en Barbastro; 6 en Calatayud; 5 en Teruel; 4 en Zaragoza I; otros 4 en Zaragoza III; y 1 en Huesca.

Aspirantes al mir, el pasado mes de enero, instantes antes del examen. / MIGUEL ANGEL GRACIA

"Estadísticamente es una especialidad que se coge mucho antes que otras, lo que pasa es que hay tantas plazas que dura hasta el final", explica a este diario Izarbe Galindo, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, quien mantiene la esperanza en que Aragón se cubrirán las vacantes. De hecho, y por sorprendente que pueda parecer, la comunidad figura entre las de mayor cobertura de plazas mir en Medicina de Familia. Junto a Navarra, Cantabria y País Vasco, Aragón es la cuarta autonomía con más asignación, según el informe. Pero eso sí: ese buen comportamiento viene dado por el sector sanitario Zaragoza II, que corresponde a hospitales -Miguel Servet o San Juan de Dios- y a centros de salud de Zaragoza capital.

Por contra, los territorios que tienen una cobertura crítica son Extremadura, Castilla La Mancha, Baleares y Ceuta, que apenas han cubierto plazas mir de Medicina de Familia este año.

Fuerte consolidación docente

Es evidente que existe un comportamiento territorial muy diferenciado en España y el eje norte vuelve a mostrar una elevada capacidad de atracción. ¿Qué tiene el norte, con prácticamente todas sus vacantes cubiertas, que no tiene Aragón? Según el informe de la Semfyc, Navarra y País Vasco lideran "de forma destacada" la adjudicación de plazas mir de Medicina de Familia gracias a sus "sistemas santiarios integrados, redes asistenciales consolidadas y condiciones profesionales que favorecen la elección de la especialidad". Les siguen también Cantabria y Asturias.

"No se trata de un fenómeno aislado: estos territorios han desarrollado entornos docentes y profesionales que sostienen una preferencia estable entre los mir", indica el documento. En el País Vasco, el comportamiento de Vizcaya es destacable porque, a fecha 19 de mayo, tenía adjudicadas 29 plazas de 52, superando "con creces" a cualquier provincia. Los hospitales de Basurto (84,6% de adjudicación), Urduliz (80%) y San Eloy (60%) configuran unidades "de alto peso en la distrubción de plazas y actúan como referencia". El mapa vasco de los mir en Medicina de Familia lo completa Guipuzcoa, con el 25,6% cubierto, y Álava, con el 16,7%.

Acceso principal al Ministerio de Sanidad, en Madrid. / EUROPA PRESS

En Navarra, la unidad Pamplona-Estella alcanza casi el 80% de las plazas mir adjudicadas en Medicina de Familia de forma muy rápida. "Es un referente absoluto del proceso", detalla la Semfyc. En el caso de Cantabria, la zona de Santander refleja una cobertura del 60%, mientras que en Asturias el territorio mir de Medicina de Familia alcanza el 43% en Oviedo y casi el 40% en Gijón.

"La percepción del entorno profesional, la estabilidad organizativa y la integración de la Atención Primaria en el conjunto del sistema sanitario son variables explicativas de primer orden en la capacidad de atracción territorial de la especialidad. El arco cantábrico ofrece, en este sentido, un modelo interpretativo valioso para el diseño de políticas de atracción en otras regiones", destaca el análisis de la Semfyc.

La dinámica de la elección: esprint final estos días

La elección de plazas mir conlleva todos los años una dinámica similar: los primeros días es la fase lenta, donde la actividad de elección no es muy elevada, pero esta crece progresivamente conforme se acerca la fecha final. De hecho, en estos momentos se vive el esprint final y eso también se nota en Aragón porque, en los últimos días, es cuando más plazas mir de Medicina de Familia se han adjudicado. Y las 33 que restan es muy posible que se asigen estos días.

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"Hay muchísimas plazas en Medicina de Familia. Si hubiese las mismas que para otras especialidades, se acabaría mucho antes que otras", asegura Galindo. "Es importante transmitir que Medicina de Familia es una especialidad que se escoge antes que otras, que no es una especialidad de segunda clase. Al revés, es realmente complicada y cada día más, puesto que tienes que hacer de todo, asumiendo más competencias", insiste la médica aragonesa.