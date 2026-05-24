Un tren averiado en Goya bloquea cinco líneas regionales y provoca retrasos de más de una hora en Zaragoza

Nueva incidencia ferroviaria en la red de trenes regionales de Aragón. Después de los problemas registrados ya durante la mañana en un tren de media distancia entre Zaragoza y Lérida, un nuevo percance técnico ha vuelto a alterar este viernes por la tarde la circulación ferroviaria en la capital aragonesa. En esta ocasión, un convoy procedente de Huesca ha quedado bloqueado en la estación de Goya, provocando importantes retrasos en cinco líneas ferroviarias al tratarse de un tramo de vía única por el que circulan varios servicios de media distan

El tren averiado ha permanecido detenido durante más de una hora, bloqueando la circulación ferroviaria hasta que finalmente ha podido ser reparado, permitiendo recuperar progresivamente el tráfico ferroviario que discurre por dentro de la ciudad de Zaragoza, según han confirmado fuente de Renfe.

La incidencia ha afectado al menos a cinco trenes regionales con llegada o salida en Zaragoza. Entre ellos, un convoy procedente de Lérida y otros tres servicios con destino Pamplona, Logroño, Lérida y la línea de Caspe-Barcelona.

Retrasos de más de una hora

Uno de los trenes afectados ha sido el regional que conecta Lérida, Monzón y Zaragoza-Delicias, cuya llegada estaba prevista para las 20.12 horas y que ha permanecido detenido a las afueras de la capital aragonesa, en el entorno de la carretera de Castellón.

Decenas de pasajeros viajaban en ese convoy. Algunos de ellos, además, ya habían sufrido otra incidencia ferroviaria durante la mañana en el mismo corredor ferroviario, aunque en sentido contrario. Una de las viajeras afectadas explicó que el tren se detuvo pocos minutos antes de las ocho de la tarde y que, en un primer momento, únicamente se les informó de la existencia de “una incidencia en Goya”.

“Estamos parados desde entonces y no sabemos qué tipo de incidencia es”, relató la pasajera, que había tomado el tren en Monzón sobre las seis y media de la tarde. Posteriormente, según trasladó el revisor a los viajeros, un tren había quedado “encajonado” en la estación de Goya y había otros convoyes detenidos tanto por delante como por detrás, lo que impedía cualquier movimiento.

La misma usuaria explicó que la situación generó incertidumbre entre los pasajeros por la falta de información sobre la duración del bloqueo. “Aquí estamos vendidos porque tampoco puede ser un minuto o pueden ser tres horas”, lamentaba mientras el convoy continuaba detenido.

Poco después de las nueve de la noche, un mensaje por megafonía comunicó a los viajeros que la incidencia en Goya había quedado solucionada, aunque los trenes seguían retenidos hasta recuperar progresivamente la circulación.

Fuentes de Renfe señalaron que el origen del problema estuvo en una incidencia que impidió circular con normalidad al tren procedente de Huesca, que quedó detenido en la estación de Goya. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas concretas de la avería.