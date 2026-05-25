Aragón pierde más de 638.000 euros en financiación de dependencia por no cumplir objetivos de calidad

Aragón es una de las ocho comunidades autónomas españolas que verán reducida este año su financiación estatal en materia de dependencia por no cumplir los objetivos de calidad acordados entre el Estado y las autonomías. Así lo ha advertido este lunes la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a Aragón junto a Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja y Madrid entre las regiones penalizadas por su gestión.

En el caso aragonés, la pérdida será de 638.955 euros, una cifra menor que la de otras comunidades, pero que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo de atención y financiación de la dependencia.

El coordinador de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, explica que Aragón “recibe más financiación estatal que la media de las comunidades y bastante más que Cataluña, unos diez puntos más”. Según los datos del informe, la financiación estatal del coste efectivo de las prestaciones y servicios en Aragón alcanzó el 31,8%, frente al 27,4% de media nacional. En Cataluña, ese porcentaje fue del 24,8%.

“Nos tenemos que olvidar de los agravios. La política lo es todo, pero no se debe hacer partidismo en estos temas. En dependencia no tenemos ningún motivo para sentirnos agraviados”, sostiene García, que recuerda que los datos utilizados proceden de información oficial facilitada por las propias comunidades autónomas.

El informe cuestiona así las reiteradas críticas del Gobierno de Aragón sobre una supuesta infrafinanciación frente a Cataluña. Según la asociación, la realidad refleja justo lo contrario: Aragón recibe un porcentaje de financiación estatal superior al catalán y también por encima de la media nacional.

García explica que el sistema de financiación de la dependencia se divide en dos niveles. El primero, denominado nivel mínimo, depende del número de personas atendidas según su grado de dependencia. El segundo es el llamado nivel acordado, pactado entre el Estado y las comunidades autónomas en el Consejo Territorial y vinculado a distintos objetivos de gestión y calidad.

“Una parte de esos fondos tiene que ver con objetivos relacionados con el empleo y con la calidad de los servicios. En Aragón pesa mucho la prestación para cuidados familiares y eso influye”, detalla.

“Es cierto que Aragón es de las ocho comunidades que se ve perjudicada por no cumplir los objetivos de calidad, pero es relativamente poco dinero. Dejamos de percibir más de 631.000 euros”, relata.

Mejores datos

El coordinador recuerda además que no es la primera vez que Aragón pierde financiación por este motivo. “En los dos años anteriores se perdieron, creo recordar, unos cinco millones de euros por no cumplir esos objetivos acordados. No es que el Ministerio de Derechos Sociales quite el dinero arbitrariamente, es un pacto entre las comunidades y el Estado”, señala.

Aun así, reconoce que Aragón presenta algunos indicadores positivos, como el bajo número de personas en lista de espera o el tiempo de resolución de expedientes. “Cuando el Gobierno de Aragón da datos de dependencia dice que tenemos un limbo muy bajo, que somos de las comunidades que menos tardan en responder y que ha aumentado el número de personas atendidas.

Eso está bien, pero es una media verdad si no se explica que somos la comunidad que menos intensidad y cantidad de servicios presta”, afirma. “Y a bastante distancia del resto, y en eso no hemos mejorado”, termina García.