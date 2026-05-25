Arancha Simón (consejera de Agricultura, Vox) no cierra la puerta al trasvase del Ebro: “Primero las obras del Pacto del Agua y luego ya veremos”

La consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, no ha cerrado la puerta a impulsar desde su departamento el trasvase del Ebro. “Primero las obras del Pacto del Agua y luego ya veremos”, ha resumido Simón, que ha señalado que cuando se habla de la gran quimera hidráulica en la comunidad “parece que suenan las trompetas del apocalipsis”.

Lo ha hecho en su primera comparecencia en las Cortes de Aragón, solicitada para presentar su plan para la legislatura. La consejera ha defendido que “nadie ha sacado” el asunto del trasvase, que sí ha sido introducido en la conversación por el PSOE. Simón ha defendido las obras del Pacto del Agua y ha comentado como “prioridad” el desarrollo de estas infraestructuras, como “Yesa, Almudévar y Mularrolla”, además de la intención de “activar la modernización de regadíos”, para lo que ha puesto en valor los 22 millones de euros destinados por la DGA este año: “Es un mecanismo que transforma comarcas enteras y fija población”.

Otra infraestructura polémica, como el pantano de Biscarrués, sigue en los planes de la consejera, tal y como aparece en el pacto suscrito entre PP y Vox. “El pantano de Biscaurrués se ha tumbado por defecto de forma”, ha recordado Simón sobre la sentencia del Supremo, y ha avanzado que “se volverá a poner encima de la mesa” con un proyecto renovado.

Simón ha vertebrado en tres “prioridades” su discurso de presentación de la legislatura. En primer lugar, con la defensa del presupuesto de la PAC, que se negociará en Europa en los próximos años: “Tiene que estar centrada en el relevo generacional y en la producción, no puede ser un elemento político”. Simón se ha comprometido a desarrollar “la simplificación administrativa” en la burocracia a la que se enfrentan los profesionales aragoneses.

Otra de las prioridades es la del agua y la tercera, la rentabilidad, “la mejor política de relevo generacional” para garantizar la viabilidad del sector agroalimentario de la comunidad. La consejera de Agricultura ha insistido en su rechazo a Mercosur y pedirá “cláusulas espejo y reciprocidad” ante la entrada de productos de terceros países “con menos estándares”. Simón se ha comprometido a reforzar la marca Aragón, Sabor de Verdad y ha anunciado que en breve será reconocida en Europa la trufa negra aragonesa.

La consejera ha confirmado, además, la reducción de las ayudas a los sindicatos agrarios en un 15%. “Son conocedores de que va a haber un recorte”, ha señalado Simón, que ha avanzado que su equipo trabajará en “revisar la manera en la que se dan ese tipo de ayudas” y ha afirmado que el apoyo institucional será “proporcional a la ayuda que el sindicato ofrece al sector”.

Simón ha defendido que la consejería tiene “una importancia decisiva para el presente y el futuro de Aragón” y ha señalado que su acción de Gobierno se basará en “escuchar al sector desde la realidad de quienes producen”. En esta línea, ha anunciado una reunión con los consejeros de Agricultura de otras comunidades para coordinar la lucha contra la Peste Porcina Africana.

En la oposición

En el PSOE, Marcel Iglesias ha criticado que Azcón, “entre el ponte bien y estate quieto”, acumula “casi un consejero por año y ha dejado paralizado el sector”. El socialista cree que el PP ve como “un sector secundario” el agroalimentario y ha señalado que “desde que Azcón gobierna, los agricultores tienen más papeleo”, ironizando con “la desregulación” que pretenden impulsar las dos derechas. Sobre el agua, Iglesias ha solicitado que se deje de lado el proyecto de Biscarrués, porque es “engañar a los regantes” y ha animado a la DGA a “buscar alternativas”. A Simón, de Vox, le ha consultado si “va a decir que no al trasvase o sí a Abascal”, además de solicitar a la consejera que rechace “el modelo proteccionista trumpista de Vox” respecto al comercio.

Miguel Jaime Angós, de Chunta Aragonesista, se ha mostrado de acuerdo en el rechazo al tratado de Mercosur, pero ha denunciado “el fanatismo climático” de Vox y ha pedido “ver cómo adecuar las normativas europeas para los intereses de los productores de Aragón”. Sobre la ley de Agricultura Familiar, Angós ha rechazado “el favorecimiento de las grandes empresas” y ha reclamado acciones para “impedir que los fondos de inversión arrasen” con el modelo aragonés de un sector pegado al territorio. El diputado de CHA también ha afeado la intención de recuperar el pantano de Biscarrués.

La diputada de Teruel Existe, Pilar Buj, ha reclamado “medidas reales” a la nueva consejera, con la intención de que “los productores se puedan quedar” en su sector. “Hay también problemas en granjas pequeñas y medianas, que son rentablñes, pero que se van a cerrar por falta de relevo generacional”, ha analizado Buj, que ha solicitado apoyo a los jóvenes y el impulso del regadío en todo el territorio.

Sergio Marco, de Vox, ha asegurado que esta consejería es “una de las más importantes del Gobierno de Aragón” y ha defendido que desde el departamento de su compañera de partido se enfrentarán “cuestiones fundamentales” para el futuro del campo. “Durante mucho tiempo, los agricultores han tenido la sensación de que quienes hacían la normativa no conocían la realidad del campo”, ha resumido Marco, que ha defendido que Vox “recupera el sentido común en la política agraria y vuelve a poner al productor en el centro”.

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En los partidos que apoyan al Gobierno de Aragón, el diputado popular José Luis Arrechea ha afirmado que en los Ejecutivos socialistas el sector primario “se sintió incomprendido” y que bajo el cuatripartito se gobernó “lejos de la realidad de los agricultores”. Arrechea ha llamado establecer “estabilidad” en torno al sector y ha pedido “respeto” a los profesionales del campo aragonés, con la intención de “trabajar en benefició del sector primario y que no sea un problema del pasado, sino una oportunidad de futuro”.