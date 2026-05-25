Bodegas Care logra tres medallas de oro en Garnachas del Mundo 2026
Los vinos Care Garnacha Blanca Nativa 2025, Care Garnacha Nativa 2024 y Care Finca Bancales 2022 han sido reconocidos en el prestigioso certamen internacional celebrado en Argelès-sur-Mer, en el Rosellón francés
Bodegas Care ha sido galardonada con tres medallas de oro en la edición 2026 del concurso internacional Garnachas del Mundo, uno de los certámenes de referencia para los vinos elaborados a partir de esta variedad. La cita se celebró del 10 al 13 de mayo en la localidad francesa de Argelès-sur-Mer, en el Rosellón, y reunió a cerca de 700 vinos procedentes de diferentes países productores.
Los vinos premiados han sido Care Garnacha Blanca Nativa 2025, Care Garnacha Nativa 2024 y Care Finca Bancales 2022, tres referencias que ponen en valor el trabajo de la bodega con una de las variedades más representativas del territorio de Cariñena.
Desde Bodegas Care destacan el marcado carácter mediterráneo de sus vinos, ligado estrechamente a la garnacha, una uva que se adapta de forma especialmente favorable al terroir de la zona y que constituye una de las bases de identidad de la bodega.
El concurso Garnachas del Mundo, creado en 2013, está abierto a vinos de garnacha puros o ensamblados, sin restricciones de color ni de origen. Las muestras participantes son evaluadas mediante una cata a ciegas por un jurado integrado por profesionales y prescriptores de más de 15 países, encargado de distinguir las mejores elaboraciones realizadas con esta variedad.
Con este triple reconocimiento, Bodegas Care refuerza su proyección internacional y consolida la calidad de sus vinos elaborados con garnacha, una de las señas de identidad de la viticultura aragonesa.
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