El consejero de Sanidad de Aragón defiende la privatización del servicio de Traumatología en el hospital de Alcañiz

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha compartido que considera una "buena noticia" que Ribera Medical, filial de la empresa privada Ribera Salud, vaya a gestionar consultas externas, urgencias y operaciones de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el hospital de Alcañiz. Sanz ha defendido que la privatización de este servicio "ayudará a mejorar" las listas de espera de esta especialidad que, ha deslizado, en esta localidad tienen una situación que "no es mala" al estar "muy por debajo" de la media nacional en días de espera por cirugía.

El líder de la consejería de Sanidad ha defendido así la privatización del servicio en una visita al nuevo hospital de Alcañiz, a la que también ha acudido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha anunciado que el próximo 2 de junio empezarán a funcionar las urgencias y también los quirófanos.

Además, entonces arrancará el traslado de los pacientes hospitalizados desde el antiguo hospital. Según ha indicado, el 16 de junio culminará el traslado total de la actividad sanitaria con el inicio del servicio de extracción de sangre en las nuevas instalaciones.

El nuevo complejo sanitario triplica la superficie del anterior centro, al pasar de 18.429 a 53.241 metros cuadrados, dispondrá de 178 camas, 41 más que el antiguo edificio y 20 plazas de hospitalización a domicilio, seis quirófanos y cuatro paritorios. El hospital cuenta con cerca de 890 trabajadores.

El presidente ha destacado además la incorporación de nuevos servicios y equipamientos tecnológicos, entre ellos, la implantación de cirugía robótica, cuya puesta en funcionamiento el Gobierno de Aragón espera antes de final de año. También se ha llevado a cabo una inversión de 4,4 millones de euros destinada al servicio de Radiodiagnóstico, que ya cuenta con resonancia magnética y densitómetro integrados en la sanidad pública. Según han indicado desde el Ejecutivo, hasta entonces estas pruebas se realizaban de forma externalizada.

El nuevo hospital de Alcañiz empezó a recibir pacientes el 30 de junio de 2025. Desde el Ejecutivo autonómico han indicado que desde entonces ha experimentado un crecimiento progresivo y sostenido en su actividad asistencial. En marzo se puso en marcha la unidad de hemodiálisis con 21 puestos y este lunes han empezado a funcionar las consultas externas de Traumatología y Pediatría.

Además, ya atiende las consultas de Cardiología, Digestivo, Rehabilitación, Endocrinología, Reumatología, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Dermatología, Neurología, Neumología, Nefrología, Hematología, Cirugía General, Urología y Oncología Radioterápica. También ofrece los servicios de Citaciones y Admisión; Información y Atención al Usuario; Administración; Mantenimiento; Informática; Documentación clínica; Docencia y Limpieza. En junio se incorporarán Otorrinolaringología, Tocología, Ginecología, Anestesia y Salud Mental.

El nuevo Hospital de Alcañiz tiene una población de referencia de unas 73.000 personas, de 85 municipios y siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras.

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