El consumo de cigarrillos electrónicos llega a los jóvenes de Aragón: un 16% de los menores de 14 a 18 años ha vapeado en el último mes

Una cosa por la otra: disminuye el consumo de tabaco convencional mientras crece el de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes de Aragón. El 16% de los alumnos aragoneses de entre 14 y 18 años ha vapeado en el último mes, una cifra que asciende al 26% a nivel estatal según los datos de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes2025) del Ministerio de Sanidad. Con todo, los jóvenes de la comunidad vapean menos de la media española, aunque fuman más tabaco convencional.

Sobre ello ha informado la especialista en Tabaquismo de la Universidad de Zaragoza Isabel Nerín, que este lunes ha presentado el balance sobre la situación actual del tabaquismo y el vapeo en Aragón y en España con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se celebrará el 31 de mayo.

La doctora ha remarcado que el uso del cigarrillo electrónico es "el mal llamado vapeo". "Lo que inhalan no es un vapor, es un aerosol, es decir, es un gas con partículas en suspensión, algunas de ellas tóxicas y algunas cancerígenas", ha indicado. Nerín ha explicado que también "tienen montones de sustancias para modificar el aroma y el sabor".

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"Los niños creen que están inhalando vapor con sabor a plátano, a kiwi, a chocolate, a frutos rojos... Claro, lo que están inhalando es un líquido que se calienta mediante una batería eléctrica y, por lo tanto, además de las sustancias tóxicas y cancerígenas, puede tener metales pesados porque ese líquido está en contacto con un hierrecito que se callienta, con una batería que se calienta", ha desgranado Nerín para afirmar que consumir cigarros electrónicos "es un riesgo para la salud".