Declarado un incendio en el complejo papelero de Saica en Zaragoza, el segundo en tres meses

Un incendio declarado este lunes por la tarde en la fábrica de papel de Saica situada en la avenida de San Juan de la Peña, en el barrio zaragozano de El Picarral, ha obligado a movilizar a los Bomberos de Zaragoza y a los equipos de emergencias, aunque el fuego ha quedado controlado poco tiempo después de iniciarse. Se trata del segundo siniestro de este tipo que se produce en este complejo industrial situado dentro de la capital aragonesa tras el registrado a mediados de febrero en la planta de la división Natur del grupo.

El conato se ha detectado alrededor de las 15.00 horas en una de las celdas de la sección de almacenamiento de papel y cartón reciclado de la planta de Saica Paper, en concreto en la denominada celda número cinco, según ha informado la compañía. El humo, aunque no ha sido muy abundante, ha llamado la atención de los vecinos que viven en el entorno.

Desde la empresa han señalado que no se han producido daños personales ni afecciones a otras instalaciones del complejo industrial. “Gracias a la rápida intervención de los Bomberos de Zaragoza y de nuestro propio personal de extinción, el fuego está, en estos momentos, contenido”, han explicado fuentes de la compañía.

Dotaciones de los Bomberos de Zaragoza

Por su parte, los Bomberos de Zaragoza han precisado que el incendio afecta a papel reciclado almacenado en una zona al aire libre dentro del recinto fabril y que el fuego se encuentra “controlado y sectorizado”. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación con vehículo de mando, bomba ultraligera y una nodriza para colaborar con la empresa en las labores de extinción.

En estos momentos están trabajando en la zona tanto los servicios de emergencia municipales como los equipos internos de la factoría, utilizando cañones de agua continuos para refrigerar el material acumulado y evitar que las llamas se propaguen a otras áreas de la planta.

Aunque desde el exterior de la fábrica seguía apreciándose una salida constante de humo, fuentes consultadas explican que esta situación puede prolongarse durante varias horas mientras termina de consumirse parte del material afectado.

Las causas del fuego

Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego. La compañía ha indicado que investigará el origen de las llamas una vez el incendio quede completamente extinguido.

Se trata del segundo incendio que afecta al complejo industrial de Saica en apenas tres meses. El anterior tuvo lugar el pasado 14 de febrero en la planta de Saica Natur, la división del grupo dedicada a la gestión de residuos y recuperación de materiales. Aquel siniestro fue de mayor magnitud y resultó especialmente aparatoso por la gran columna de humo visible desde distintos puntos de Zaragoza.

Saica Paper, la planta afectada en esta ocasión, es la división industrial encargada de fabricar bobinas de papel nuevo a partir del material reciclado recuperado por el grupo.