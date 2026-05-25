El truco casero que ayudará a frenar la expansión de las avispas asiáticas en Aragón: "Exige vigilancia constante"
Se insiste en la necesidad de trampas selectivas y la localización temprana de nidos para controlar la expansión de la avispa asiática en Aragón.
La avispa asiática continúa expandiéndose por Aragón y su presencia ha comenzado a generar una gran inquietud entre apicultores y la población ciudadana. En localidades como Alcañiz, los intentos por frenar su avance se multiplican, aunque las medidas siguen siendo insuficientes ante una especie que se adapta con rapidez y se reproduce con facilidad.
Desde su llegada a España en 2010, la Vespa velutina ha colonizado buena parte del norte peninsular, y en los últimos años, ha empezado a establecerse desde Galicia, pasando por toda la cordillera cantábrica, el norte de la provincia de Huesca, cruza el Pirineo hasta Gerona y ha comenzado a bajar por la costa hacia el Levante. La Asociación Aragonesa de Defensa Sanitaria Apícola(ADS) advierte que "la especie ya no es una amenaza puntual, sino una presencia consolidada que exige vigilancia constante".
El principal problema es su impacto sobre las abejas autóctonas. La avispa asiática se alimenta de ellas, dañando colmenas enteras y afectando tanto a la producción de miel como al equilibrio ecológico. Desde las instituciones, destacan que "no queremos capturar otro tipo de insectos autóctonos, solo la asiática, por eso las trampas tienen que ser selectivas para mantener la biodiversidad".
Una trampa casera
La trampa para paliar la expansión de este insecto se puede realizar de forma casera. Únicamente se necesitará un recipiente para hacer la mezcla que se distribuirá en botellas de plástico vacías para repartirlas por las ramas de los árboles de la finca o el jardín.
La botella se corta a unos ocho centímetros del tapón y tras igualar ambas partes se coloca la parte superior con el tapón hacia dentro de modo que sea como un embudo por el que van a entrar las avispas asiáticas atraídas por el olor dulce de la mezcla. En los laterales se perfora un agujero a cada lado por el que se pasará una cuerda para colgar el dispositivo de un árbol.
En el recipiente se vierte agua para hacer una mezcla con azúcar y levadura fresca de panadería; también se recomienda echar vinagre de manzana. Posteriormente, se diluye bien para ayudar a que el agua esté caliente. Más tarde, se deja unas horas para que fermente y se distribuye por las botellas.
Los nidos secundarios pueden albergar miles de avispas que son los que fabrican las obreras que salen del nido primario que ha elaborado previamente una reina al inicio de la primavera en lugares resguardados para proteger a las larvas. En el caso de localizarse un nido secundario, que puede llegar medir 60 centímetros de diámetro, hay que avisar a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) para que los retiren.
Aunque la picadura de este insecto no es más peligrosa que la de una avispa común, el tamaño de sus nidos y su comportamiento defensivo pueden generar alarma en zonas urbanas y rurales. El Gobierno de Aragón mantiene activa una red de seguimiento y ha pedido colaboración a los ayuntamientos para comunicar cualquier avistamiento. Los expertos insisten en que la clave está en la prevención: localizar los nidos antes de que las reinas se reproduzcan y realizar trampas caseras para frenar su expansión.
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