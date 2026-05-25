Sin fecha para resolver el problema con las actividades extraescolares: la consejera pide "calma" tras el caso del IES Ítaca

La nueva consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, tiene varias crisis acumuladas sobre su mesa en los apenas quince días que lleva en el cargo. Una de ellas es la gestión de las actividades extraescolares por parte de los docentes, que se están negando a asumir esa responsabilidad después del dramático caso de la muerte de un alumno del IES Ítaca que se encontraba en una salida extraescolar con su centro.

El pasado 17 de abril, el claustro de este instituto del barrio de Santa Isabel, en Zaragoza, decidió suspender todas las actividades extraescolares por la acusación ejercida contra dos profesores de ese mismo centro tras la muerte de un alumno en el marco de un viaje de estudios a Bélgica en marzo de 2022. Ahí denunciaron la "desprotección jurídica" y las "gravísimas repercusiones legales" sobre estos dos docentes, a los que la Audiencia Nacional juzgará por un delito de homicidio imprudente al acusarles los familiares del fallecido de abandonarle en la habitación de un hotel cuando estaba indisupuesto.

En esa misma reunión del claustro se instaba a otros centros escolares a tomar la misma medida para denunciar esa desprotección jurídica y son ya casi 60 los colegios e institutos que lo han adoptado, dejando a unos 10.000 estudiantes afectados.

La consejera, consciente de la "gravedad" de la situación, ha vuelto a pedir "calma". "Lo primero de todo hay que respetar la situación. Lo que les dije a los sindicatos es que vamos a hacerlo con calma, ni presionados ni con prisas, ni haciendo a los alumnos y a las familias rehenes", ha expresado Susín en su primera comparecencia en la comisión de Educación de las Cortes. "Trabajaremos en la extraescolares, pero lo haremos con calma", ha incidido, dejando sin fecha y sin plazo la hipotética resolución de esta situación.

Primera matrícula gratis para quienes hagan la PAU en Aragón

Otra de las medidas que tiene por resolver el nuevo Ejecutivo aragonés es la implantación de la gratuidad en el primer curso de universidad, uno de los anuncios de Jorge Azcón en su investidura y que está pendiente de la aprobación de unos presupuestos.

La consejera Susín no ha concretado cuándo empezará a aplicarse esta medida, pero sí que ha dado pistas de cómo se ejecutará. El primer año que se ponga en marcha ha señalado que la matrícula será "gratuita para quienes hayan realizado la PAU en Aragón", mientras que en los años posteriores, "se condicionará al rendimiento académico".

Por ahora, aunque el presidente del Gobierno dejó claro que la medida tendrá que contar con presupuestos, y por lo tanto ello hace pensar que no podrá llegar al curso 2026-2027, la consejera ha evitado dar fechas concretas y ha hablado como un "reto de legislatura" la gratuidad del primer curso de la universidad.