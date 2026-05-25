El Gobierno de Aragón no dará fruta en los colegios de la comunidad
La consejera de Agricultura, Arancha Simón, anuncia que los contratos se han roto y que se podrían recuperar en el futuro con productos “de calidad y proximidad”
S. H. V.
El Gobierno de Aragón ha desistido los contratos por los que entregaba fruta en los almuerzos de los colegios de la comunidad autónoma. Así lo ha anunciado este lunes Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Ejecutivo autonómico, que no ha descartado recuperar este plan en un futuro con productos “de calidad y proximidad”.
Simón, que ha comparecido en las Cortes para presentar su plan de legislatura, ha señalado que el Gobierno autonómico “no puede entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto”. El Ejecutivo aragonés cierra así una polémica abierta hace unos meses, cuando se descubrió el origen extranjero de varias de las entregar realizadas en los centros educativos de la comunidad autónoma, con el anterior consejero (Javier Rincón) todavía en el cargo.
“No es aceptable que un programa público que se presenta como apoyo al sector agrario termine beneficiando a productores de terceros países”, ha argumentado Simón, que se ha comprometido a “revisar y valorar esos contratos” con la intención de volver a activar el programa con “fruta de calidad y de proximidad”. La consejera, pese a ser cuestionada por varios grupos de la oposición, no ha determinado los plazos con los que su equipo planean recuperar este programa.
Sí ha garantizado Simón que continuarán “las actividades de formación alimentaria”, charlas a los escolares para aprender a comer bien: “Enseñar a comer bien también es defender a nuestros agricultores”.
- Fuerte interés por una de las manzanas de oro de Zaragoza: cuatro promotoras pujan por construir 234 pisos libres junto a la estación Delicias
- El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ofrecen a los vecinos de Parque Venecia elegir otros suelos para los 200 pisos públicos tras la polémica
- La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur y el Royo Villanova sigue en estudio: 'Estamos por la labor
- Las tres pioneras de un servicio indispensable en la Universidad de Zaragoza: 'Entramos a la vez y nos vamos a la vez. La gente alucina
- El desembarco chino en los proyectos de Stellantis tensa la búsqueda de viviendas en Zaragoza: 'Hay pocas como las que buscan y ya están aquí
- Atascos, rodeos y carreras más caras por las obras en Zaragoza: 'Hay pasajeros que se bajan del taxi a mitad de trayecto porque ven que no avanzamos
- Alagón es un bombón' y busca replicar el crecimiento de Cuarte y Utebo al calor de Stellantis
- Jump Start abre en Zaragoza: un megaparque de ocio con bolera, camas elásticas y circuito de karting