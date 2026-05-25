El Gobierno de Aragón no dará fruta en los colegios de la comunidad

El Gobierno de Aragón ha desistido los contratos por los que entregaba fruta en los almuerzos de los colegios de la comunidad autónoma. Así lo ha anunciado este lunes Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Ejecutivo autonómico, que no ha descartado recuperar este plan en un futuro con productos “de calidad y proximidad”.

Simón, que ha comparecido en las Cortes para presentar su plan de legislatura, ha señalado que el Gobierno autonómico “no puede entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto”. El Ejecutivo aragonés cierra así una polémica abierta hace unos meses, cuando se descubrió el origen extranjero de varias de las entregar realizadas en los centros educativos de la comunidad autónoma, con el anterior consejero (Javier Rincón) todavía en el cargo.

“No es aceptable que un programa público que se presenta como apoyo al sector agrario termine beneficiando a productores de terceros países”, ha argumentado Simón, que se ha comprometido a “revisar y valorar esos contratos” con la intención de volver a activar el programa con “fruta de calidad y de proximidad”. La consejera, pese a ser cuestionada por varios grupos de la oposición, no ha determinado los plazos con los que su equipo planean recuperar este programa.

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Sí ha garantizado Simón que continuarán “las actividades de formación alimentaria”, charlas a los escolares para aprender a comer bien: “Enseñar a comer bien también es defender a nuestros agricultores”.