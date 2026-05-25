La médica agredida por un paciente en el centro de salud de Gallur: "A mi compañero lo cogió del cuello y creí que lo estrangulaba. Temí por nuestra vida"

Una médico de Atención Continuada del centro de salud de Gallur (Zaragoza) no ha dudado en denunciar la agresión que sufrió este fin de semana por parte de un vecino de la localidad. Según relata, ella y su compañero enfermero estaban de guardia cuando este individuo se dirigió a él de muy malas formas. "Le cogió del cuello, pensé que lo estrangulaba. Al ir a ayudarle me llevé golpes por todos los lados. Temí por nuestra vida porque estaba enloquecido. Es una situación que no le deseo a nadie", cuenta en un video difundido a través de sus redes sociales y en el que muestra varios moratones.

La doctora, que reclama seguridad en los centros de salud rurales, asegura que en ese momento también estaba presente una mujer con un hijo de 10 años al que le dio un ataque de ansiedad. "¿Qué necesidad tiene un crío de ver personajes así, agrediendo a la gente que le está ayudando?", se pregunta.

E insiste en la falta de seguridad. "Estamos completamente vendidos, estamos solos. Ni una cámara de seguridad. Vino la Guardia Civil, habló con él y se marchó tranquilamente", dice. "¿Qué tiene que pasar para que se le detenga, que haya sangre o que nos maten?", explica. "Un insulto está mal, más insultos son peor, que los recibimos muchas veces, pero esto ¿hasta cuándo?", añade.

La médica relata que, una vez que pasaron los minutos, ella y su compañero sintieron el bajón, pero continuaron trabajando. "Te sientes sin ganas de nada, impotente, y encima seguimos con la guardia, haciendo nuestro trabajo. ¿Qué alternativa tenemos, cogernos la baja y dejar a cuatro pueblos desatendidos?", dice.

"Estas personas deberían tener su castigo y entender que así no", puntualiza. "Yo ya he advertido a la Guardia Civil que si este señor aparece por aquí no lo voy a atender sin la presencia de la Guardia Civil. No tengo ganas de nuevo lo que viví este fin de semana. No hemos pegado ojo en toda la noche, nos hemos despertado inquietos muchas veces... ¿Hasta cuándo?", vuelve a preguntarse.

Otra agresión en María de Huerva

Los Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón (FASAMET y CESM Aragón) han denunciado la agresión de Gallur, pero también otra ocurrada en María de Huerva. "Vuelven a poner de manifiesto la necesidad de proteger a los trabajadores sanitarios de forma efectiva", han señalado, al tiempo que han reclamado la implantación “de todas las medidas de seguridad que llevamos solicitando al Servicio Aragonés de Salud desde 2019”, así como “un compromiso claro de todas las Administraciones contra esta lacra”.

En el caso de la agresión en María de Huerva, allí un paciente que ya entró alterado empezó a gritar e insultar y romper mobiliario, y también causó daños en un restaurante vecino, antes de ser detenido por la Guardia Civil. En este caso, sin que hubiera que lamentar daños personales, según los sindicatos.

Los sindicatos recuerdan que en marzo de 2019 se plantearon cinco actuaciones urgentes, de las que solo se ha llegado a desarrollar completamente la instalación de un botón del pánico y de un programa para pedir ayuda en todas las mesas de trabajo. "Siguen pendientes dotar con un vigilante de seguridad todos los centros y 24 horas, instalar cámaras de videovigilancia, la pulsera de geolocalización para los profesionales fuera del centro y multas de hasta 30.000 euros para los agresores", recalcan.

Igualmente, reclaman la importancia fundamental de que el Salud y todas las Administraciones, como los Ayuntamientos, se comprometan de forma decidida para prevenir estas actuaciones y castigar a los responsables, con campañas de educación, apoyo a las víctimas, etc., ya que no permitir ningún caso semejante es también una condición para mejorar la calidad de la atención sanitaria.

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Según los últimos datos del Departamento de Sanidad, en 2025 se produjeron 887 casos, con un incremento del 11,5% respecto al año anterior. El 70 % de estos incidentes fueron verbales (insultos y amenazas), mientras que el resto fueron violencia física. "La tendencia no ha dejado de subir año tras año", dicen los sindicatos.