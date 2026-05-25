Nolasco (Vox) exige la expulsión de España del hombre que apuñaló a su expareja en Las Fuentes
El vicepresidente del Gobierno de Aragón avanza que el Ejecutivo autonómico pretende desarrollar el informe que recopile los agresores sexuales reincidentes
Sorpresa, o no, en la primera comparecencia de prensa de Alejandro Nolasco (Vox) desde su regreso al Gobierno de Aragón. El vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha reclamado este lunes "la expulsión" del hombre de 37 años que agredió la semana pasada a su expareja, de 60 años, en el zaragozano barrio de Las Fuentes. Nolasco ha afirmado que desde su consejería se ha solicitado "toda la información" sobre el agresor, nacido en Marruecos, a la Delegación del Gobierno de España en la comunidad autónoma. El propio vicepresidente aragonés ha avanzado que el Gobierno autonómico trabajará en la elaboración del estudio de agresores sexuales reincidentes, un informe que ya pidió Vox en la pasada legislatura y que se convierte en el primer compromiso a completar en su regreso al Pignatelli.
El vicepresidente autonómico, en su segunda aparición pública desde la firma del pacto por la gobernabilidad, ha recopilado la información facilitada desde la Delegación del Gobierno al Ejecutivo aragonés. "No nos han explicado por qué no está expulsado si este individudo tiene más de 20 antecedentes penales", se ha preguntado Nolasco, que ha acusado a la administración de "dejación absoluta" porque "tampoco se sabe si tiene residencia legal en España". El líder de Vox ha afirmado que también ha pedido a Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, saber en qué situación residencial se encuentra Morad Z., el agresor machista de Las Fuentes.
"Exigimos que se ha ga un expediente urgente para la inmediata expulsión de España", ha resumido Nolasco, que ha calificado de "disparate" la situación de la legislación española respecto a los agresores nacidos fuera del país. Para el vicepresidente autonómico, este caso es un ejemplo de "la nula integración de esta persona", de la que ha recalcado que tenía antecedentes de agresión a mujeres, aunque no contra la víctima que atacó la semana pasada.
Calificando de "escándalo" la gestión de este caso, el vicepresidente del Gobierno de Aragón ha lamentado que "hay un solo culpable, pero no un solo responsable". "Hay que intentar que jamás pueda cumplir las amenazas que lanzó consciente de la impunidad que tiene en la España de Pedro Sánchez", ha analizado Nolasco sobre la intención de Morad Z. que, según los vecinos, advirtió de que "volvería al salir de la cárcel para matarla", una amenaza proferida hacia la víctima durante la agresión. "Cuanto más lejos de aquí, mejor", ha censurado el líder de Vox en Aragón, que ha avanzado que trabajará desde su consejería en la elaboración del informe de perfiles reincidentes en agredir contra las mujeres.
La consejería de Desregulación, completa "en las próximas horas"
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha aclarado que "en las próximas horas" tendrá su gabinete al completo, con el nombramiento de todos los directores generales que cuelgan de su departamento. "Hay que buscar buenos perfiles y es algo lógico que lleve su proceso de maduración", ha afirmado Nolasco, reduciendo el impacto de la falta de altos cargos dentro de su consejería, una de las que más huecos tiene por cubrir desde la puesta en marcha del Gobierno de Aragón. El vicepresidente ha remarcado que "otros departamentos del PP" también necesitan completar su organigrama. Según ha explicado Nolasco, el próximo Consejo de Gobierno, que se celebra este miércoles, incluirá los principales nombramientos relacionados con Desregulación, Bienestar Social y Familia.
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