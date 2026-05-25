La nueva sociedad de vivienda del Gobierno de España impulsa sus primeros 194 pisos públicos en Zaragoza y Huesca

Casa47, la nueva entidad estatal de vivienda, va a impulsar la construcción de sus primeras 194 viviendas públicas para alquiler asequible en Aragón. Hace unas semanas, la sociedad que ha relevado al Sepes ya sacó a licitación pública un contrato para la redacción del proyecto constructivo de 50 pisos en Huesca, en uno de los solares que ocupan los terrenos de la antigua cárcel provincial, demolida en 2009 y reurbanizada posteriormente.

Concretamente, el que da a las calles Zacarías Martínez y Valencia, junto al recién estrenado centro de salud Ramón y Cajal. Estas pastillas, transferidas a Casa47 desde la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), tienen capacidad para construir un total de 140 viviendas públicas y esta primera promoción supondrá las 50 primeras. Después, quedarán otros dos suelos en la calle Ramón y Cajal para las 90 restantes. El presupuesto máximo para levantar estos bloques será de 6,8 millones de euros, según los pliegos.

Y el siguiente paso será licitar, antes del verano, la redacción del proyecto constructivo de otros 144 pisos públicos en Zaragoza, en los barrios de Torrero y Valdefierro, en unos enclaves que los responsables de Casa47 visitaron el lunes pasado. En el primer caso, se edificarán 64 inmuebles en un suelo que también pertenecía a la Siepse, ya que antes formaba parte de la antigua cárcel de Torrero. Esta parcela está localizada en la plaza del Laurel, junto a la plaza de la Memoria y la calle Villa de Ansó, detrás del Centro Social Okupado (CSO) Kike Mur, edificio de titularidad municipal y que el ayuntamiento quiere desalojar para reconvertirlo en un centro de mayores.

Imagen de archivo del laurel que da nombre a la plaza. / Ángel de Castro

Por otro lado, las 80 viviendas restantes se construirán en Valdefierro, en un solar ubicado entre las calles Centauro, Osa Menor y Argos y junto a la urbanización residencial Polaris. Estos terrenos pertenecían a la Sareb y ya han sido transferidos a Casa47, en una tónica que la nueva sociedad estatal quiere seguir llevando a cabo para construir los pisos públicos que ha prometido.

En cuanto a los plazos, la presidenta de Casa47, Leire Iglesias, aseguró la pasada semana en una entrevista con este diario que “con seguridad” se iban a ver las primeras máquinas construyendo las distintas promociones antes de que concluya la legislatura. Es decir, entre la primavera y el verano de 2027. En cambio, en el caso de estos 194 hogares en Zaragoza y Huesca, todavía no hay un cronograma marcado. La intención pasa porque todos ellos tengan una protección pública permanente y se destinen al alquiler asequible.

Los pisos de la Sareb

Más allá del impulso a la construcción de los proyectos residenciales pendientes en solares de sociedades de varios ministerios como la Siepse o la Sareb (la capacidad total no está todavía definida negro sobre blanco), la otra pata de los objetivos de Casa47 pasa por rehabilitar los antiguos pisos que el banco malo se quedó tras la crisis inmobiliaria y que todavía tiene en su poder. En ese sentido, Iglesias aseguró que estos pasarán a manos de la sociedad de vivienda que preside en 2027, ya que “aún no están en condiciones de ser habitados”.

En cifras, hasta 498 viviendas de la Sareb cumplían los requisitos para pasar a manos de Casa47. Zaragoza y su área metropolitana concentran más del 90% de los mismos (311 en la capital, 48 en Cuarte de Huerva, 34 en Utebo...), mientras que en la provincia de Huesca tan solo tiene 20 (cinco en la ciudad, aunque donde más hay es en Monzón, 11) y Teruel solo una, en la capital.