Susín, consejera de Educación, tras las manifestaciones por la pública: "Debemos hablar de una educación sin colores ni apellidos"

"Cuando el eslogan sustituye al diseño de políticas públicas y los pareados, más o menos ocurrentes, buscan desinformar pero jamás construir, lo que sucede es que pierde el alumnado, se queman los docentes y se irritan las familias". La primera frase de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, en su comisión en las Cortes de Aragón ha sido toda una declaración de intenciones. La bregada política del PP, que en apenas quince días en el cargo ha tenido que hacer frente ya a varias huelgas, encierros en los centros educativos y multitudinarias manifestaciones en varios puntos del territorio, ha dejado claro que su gestión no empieza con un periodo de tregua, sino poniéndose enfrente de unas manifestaciones que ha mencionado metafóricamente varias veces en su intervención.

Aunque ha asegurado que no quiere profundizar "ni en la división ni en las trincheras ni en la polarización", Susín ha considerado, después de una manfiestación que reunió el pasado miércoles a 18.000 personas en las calles de Zaragoza en contra de la concertación del Bachillerato, que "las izquierdas se esfuerzan en intentar atrapar a la comunidad educativa en un marco en el que los derechos se anuncian, se gritan, se exigen en camisetas coloridas, pero no se respetan ni se defienden desde la voz propia, personal e intransferible y se pierde en los bulos y la desinformación interesada".

"Debemos hablar de educación, de toda la educación, sin apellidos, sin colores, porque a lo que hemos venido es a mejorar al sistema público de educación en su conjunto", ha expresado la consejera, que ha tirado de cifras para darle fuerza a sus argumentos en un inicio de legislatura marcado por las movilizaciones.

"Azcón ha invertido más que nunca en educación. En 2022, durante el último ejercicio completo con un gobierno socialista, se invirtieron 1.105 millones. En 2025, más de 1.300. Son 195 millones de euros más, un 18% más", ha destacado la consejera. "La educación sostenida con fondos públicos en Aragón ha recibido la mayor inversión, en la red pública y concertada. De esos 1.300, 1.092 millones son para la pública y 209 para la concertada", ha concretado Susín, que ha dicho también que se subió un 14% el presupuesto para la pública respecto de Lambán, y en 22 millones más para la concertada.

Por todo ello, la consejera ha defendido que "no cabe hablar de trasvase de recursos de una red a otra, sino de que se han invertido más recursos y han estado mejor gestionados, mal que le pese a la oposición". Así, ha incidido en sus críticas veladas a las manifestaciones: "Se les cae la bandera de defensa de lo público ante el peso de las cifras, que son tozudas".

La consejera Susín, en su comparecencia en las Cortes. / Cortes de Aragón

Con todo, Susín ha recalcado que las puertas de su departamento "están abiertas". Se ha dirigido tanto a los docentes como a las familias y ha avisado de que "toda crítica que sea constructiva es y será escuchada, pero deberá ser honesta en sus planteamientos para ser tenida en cuenta". Así, después de defender las mejoras en las condiciones laborales de los profesores, ha señalado que trabajará "para que en la aulas baje el ruido y la burocracia, y que lo que se escuche por encima de todo sea la voz del docente y los pensamientos que despierta en sus estudiantes".

También ha reconocido el papel fundamental de las familias en todo el proceso educativo. "A quienes se preguntan cómo mejorar la educación de sus hijos, les puedo decir que las puertas del departamento siempre estarán abiertas y me encontrarán trabajando desde el convencimiento de que la educación que reciben los aragoneses ha de ser excelente", ha dicho. "Pero pretender que esa aspiración se haga realidad simplemente anunciándola es deshonesto. Exigir calidad sin un plan para hacerla posible solo genera expectativas imposibles de cumplir", ha recalcado también.

"Verán cómo la Marea Verde se extiende de aquí a las generales"

Ante las críticas de la oposición, Susín ha seguido al ataque y ha asegurado que "la izquierda lo que no gana en las urnas lo intenta ganar en la calle". "La mecha está prendida, en Cataluña, en Aragón, en Valencia… Y veremos cómo de aquí a las generales la Marea Verde se extiende", ha reprochado Susín.

Así, no ha anunciado nuevas reuniones con los representantes de la plataforma en defensa de la escuela pública y ha tirado de un argumento del PSOE en 2002 para derender el concierto del Bachillerato. "Es una demanda social que los convierte necesarios: esto justificó el PSOE en 2002 y es el mismo argumento que lo sostiene aquí. Queremos para Aragón lo que ya existe en otras comunidades, también algunas gobernadas por los socialistas", ha subrayado Susín.

En su turno de réplica, les ha preguntado a los representantes de la oposición "por qué le tienen tanto miedo a la libertad". "Dejen de enfrentar pobres contra ricos, ciudad contra medio rural. Dejen ese discurso maniqueísta. La concertada no es una red subsidiaria de la pública, lo dijo el Supremo", ha zanjado la consejera.

Jorge Pastor, portavoz del PSOE en Educación. / Cortes de Aragón

"Prefiere abrazarse a las corbatas verdes que a las camisetas verdes de los maestros"

El portavoz del PSOE en Educación, Jorge Pastor, ha seguido con el todo duro de la comparecencia de la consejera. "Queda claro consejera que prefieren abrazarse a las corbatas verdes de los que quieren mucho cerdo (Vox) frente a las camisetas verdes de los maestros y las maestras", ha lamentado Pastor, que ha recordado que Susín es la tercera consejera de Educación en tres años y que llega al cargo con la dimisión de una directora general y el nombramiento de un director general "que sabe más de humillación y machismo que de educación". "Hágase un favor y háganoslo a todos y césele hoy mismo", le ha pedido el diputado socialista.

Pastor ha criticado que concertar el Bachillerato es "darle dinero a los que más tienen y quitárselo a los que más lo necesitan". "Es acentuar las diferencias de clase, cuando el sistema educativo debería hacer justo lo contrario", ha denunciado Pastor, que ha añadido que "justificar la concertación del bachillerato en base a la libertad "es pura demagogia".

Isabel Lasobras, portavoz de CHA en Educación. / Cortes de Aragón

También han sido muy críticos desde CHA. Su portavoz, Isabel Lasobras ha abundado en que "tener tres consejeras de Educación en tres años no habla precisamente de un buen proyecto político ni de buena gestión, sino de improvisación, desgaste y fracaso". "Ha empezado mal. Lo dicen los encierros y las miles de personas en las manifestaciones. Dice que va a escuchar a las familias: ¡escúchelas! Dado que salieron a gritar dinero público, para la pública", ha expresado Lasobras, que ha lamentado también que el Gobierno use a la escuela pública "como campo de batalla".

"Con esa medida, por mucho que diga que se apoya al medio rural, castigan al medio rural. He oído a veces que pobrecitos los alumnos que con 16 años tienen que salir a hacer el Bachiller a otro centro. ¿Y los niños y niñas de 11 años que viven en un pueblo y se tienen que montar en un bus y trasladarse a la cabecera de comarca? ¿Dónde está igualdad de elección? Ninguna, consejera", ha reprochado.

Marta Abengochea, portavoz de IU en las Cortes de Aragón. / Cortes de Aragón

También la portavoz de IU, Marta Abengochea, le ha reprochado al Gobierno que es la oposición quien está haciendo "su trabajo: proteger y defender la escuela pública". Respecto a los datos que ha destacado la consejera, Abengochea ha puesto el acento sobre el reparto de fondos y la representatividad de la concertada y la pública: "El 18% de los recursos va para la concertada, pero es que es el doble del peso que tienen en total esos centros".

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Como desde CHA y el PSOE, Abengochea ha denunciado que el modelo de concertación del Bachillerato no responde a la libertad de elección. "La supuesta libertad de elección siempre ha estado garantizada, otra cosa es que la tengamos que pagar entre todos, y además, es algo que no existe en el medio rural", ha criticado la diputada, que ha augurado una legislatura de "confrontación" tras esta primera comparececia de la consejera Susín.