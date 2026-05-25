Toque de atención de la Justicia de Aragón al Gobierno para agilizar las ayudas a la rehabilitación de viviendas: hay expedientes con dos años de retraso
La institución del Justiciazgo recibió la queja de un ciudadano aragonés que presentó una solicitud en diciembre de 2023 que no fue respondida hasta más de dos años después
La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón para que valore agilizar la tramitación de las solicitudes de ayuda en materia de rehabilitación residencial para la mejora de la accesibilidad, y con este fin, dote a las direcciones provinciales de Vivienda de Zaragoza, Huesca y Teruel, de medios materiales y de personal, acordes al volumen de trabajo que ocasiona la tramitación de este tipo de ayudas.
La actuación se produce tras la queja de una persona por los retrasos en el cobro de las ayudas en materia de rehabilitación residencial para la mejora de la accesibilidad, enmarcadas en el Plan de Vivienda 22-25 del Gobierno de Aragón. Según el interesado, la solicitud fue presentada en diciembre de 2023 y, trascurridos 2 años y 4 meses, no había sido abonada.
En la respuesta remitida al Justicia de Aragón, el Departamento de Vivienda indica que las solicitudes "se instruyen y valoran por orden cronológico de presentación". Sin embargo, la Justicia de Aragón recuerda que según la orden por la que se convocan las subvenciones para la rehabilitación de accesibilidad en edificios y viviendas, correspondientes al Plan 2022-2025, se disponía de un plazo máximo de tres meses para resolver la convocatoria, computado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Por ello, la Institución sugiere al Departamento de Vivienda que adopte "cuantas medidas resulten necesarias para la adecuada agilización de los procedimientos de tramitación de este tipo de ayudas, y que se cumplan los plazos, evitando así demoras que puedan desvirtuar la finalidad para la cual fueron establecidas, que no es otra que garantizar la accesibilidad".
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