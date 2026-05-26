Aragón contiene mejor que otras regiones la exclusión financiera pese al cierre continuado de oficinas

Aragón resiste mejor que otras comunidades el repliegue de la banca tradicional, pero la exclusión financiera sigue muy presente en el medio rural. La comunidad mantiene prácticamente estable su nivel de accesibilidad presencial a los servicios bancarios desde 2021, pese a que el cierre de oficinas continúa y la digitalización avanza a gran velocidad.

Así lo constata el Informe de Inclusión Financiera 2025 presentado este lunes en Valladolid por la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez. El estudio sitúa a Aragón entre las regiones donde menos ha empeorado el acceso presencial a servicios financieros durante los últimos años.

Diez puntos más de acceso

El supervisor bancario destaca que entre 2021 y 2024 la comunidad autónoma apenas ha variado su red global de puntos de acceso -oficinas, cajeros y otros canales- gracias a la apertura de nuevos cajeros automáticos y a los sistemas alternativos desplegados para combatir la exclusión financiera. En este periodo, Aragón ha sumado diez puntos de acceso y dos municipios han ganado cobertura presencial.

La fotografía, sin embargo, sigue mostrando fuertes desequilibrios territoriales. Aragón continúa siendo la segunda comunidad autónoma con más municipios sin acceso presencial a servicios bancarios como consecuencia de la baja demografía de buena parte de ellos. De los 731 municipios aragoneses, 434 carecen actualmente de oficina, cajero, ofibús, agente financiero o servicio a través de Correos, según los datos del Banco de España. Eso supone que prácticamente seis de cada diez localidades no disponen de ningún punto presencial de acceso al efectivo o a servicios financieros básicos.

Un problema territorial, no poblacional

El impacto, no obstante, es mucho menor en términos de población. El Banco de España calcula que el 4,3% de los aragoneses no dispone de acceso presencial en su lugar de residencia, una proporción claramente inferior a la que reflejan los datos municipales. La explicación es demográfica. Buena parte de los municipios sin cobertura corresponden a pequeños pueblos muy envejecidos y con escasa población, especialmente en Teruel y amplias zonas de la provincia de Huesca. Cabe recordar que uno de cada cuatro tienen menos de 100 habitantes.

El informe subraya además que Aragón mantiene una de las redes más densas del país en relación con su población. La comunidad es la tercera autonomía con más oficinas por habitante y una de las que menos ha reducido su red desde el estallido de la crisis financiera de 2008.

Ese comportamiento diferencial responde, en buena medida, al arraigo territorial de Ibercaja y su dos cajas rurales –la de Aragón y la de Teruel–, cuya presencia en pequeños municipios sigue siendo muy superior a la media nacional.

El efectivo sigue siendo rey en el medio rural

El Banco de España advierte de que la accesibilidad presencial continúa siendo un elemento clave para evitar situaciones de exclusión, especialmente entre las personas mayores y los habitantes del medio rural. El efectivo mantiene todavía un papel central en estos colectivos. Casi el 80% de las personas mayores de 64 años utiliza el dinero en metálico como principal medio de pago, según el informe. Entre los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, la proporción ronda el 72%.

Aunque la banca móvil y los pagos digitales continúan ganando terreno, el supervisor reconoce que la transición tecnológica avanza a distinta velocidad según la edad, el nivel de renta o el lugar de residencia.

Las encuestas recogidas en el informe reflejan, además, una elevada satisfacción con la atención presencial entre quienes todavía utilizan oficinas y ventanillas bancarias, especialmente entre la población mayor y los habitantes de municipios rurales.

Los ofibuses ganan protagonismo

El informe pone el foco en el crecimiento de los canales alternativos desplegados por las entidades financieras para paliar la pérdida de oficinas. En toda España, las oficinas móviles -los conocidos como ofibuses- han protagonizado el mayor avance desde 2021, con más de 1.100 nuevos puntos de acceso. Gracias a este despliegue, el número de municipios españoles sin acceso presencial se ha reducido en más de 600 desde 2021, especialmente en localidades de menos de 500 habitantes.

Sin embargo, el Banco de España admite que estos canales alternativos siguen teniendo un uso reducido. Apenas entre el 1,5% y el 3% de la población utiliza habitualmente servicios como oficinas móviles, Correos Cash o agentes financieros.

El nuevo foco: inmigración y exclusión bancaria

La principal novedad del informe de este año es el análisis específico sobre la inclusión financiera de la población de origen extranjero. El Banco de España detecta un riesgo elevado de exclusión entre los inmigrantes en situación irregular debido a las dificultades para abrir cuentas de pago básicas.

El supervisor considera que las entidades financieras aplican de forma demasiado restrictiva los requisitos ligados a la normativa antiblanqueo y reclama facilitar el acceso a este tipo de cuentas para favorecer la integración económica y social de estos colectivos.

El informe concluye que el acceso presencial a servicios financieros ha mejorado para algunos colectivos vulnerables en los últimos años, pero advierte de que persisten bolsas de exclusión que afectan especialmente al medio rural y a los inmigrantes recién llegados.