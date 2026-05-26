El calor vuelve a colarse en los colegios de Aragón: temperaturas de entre 26 y 34 grados con el mes de mayo sin terminar

Suben las temperaturas y vuelven las quejas de una escuela pública aragonesa encendida que ya la semana pasada, durante la huelga de los días 19 y 20 de mayo, denunciaba "carencias" en sus instalaciones y lo ejemplificaba con la intromisión del frío y el calor en las aulas durante el invierno y el verano respectivamente. Desde Fapar (Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón) defienden que "los colegios no están preparados para ello". "Son los únicos espacios públicos que no están acondicionados", aseguran.

Ya el curso pasado, y en anteriores, hubo asociaciones de familias como la del Josefa Amar y Borbón de Zaragoza que denunciaron sufrir las altas temperaturas en las aulas de los colegios e institutos públicos, en una gran mayoría de casos por no estar climatizadas. Madres, padres y profesores ya preveían que la situación volvería a repetirse este año con la llegada del calor.

Y así ha sido este lunes en el que se ha vuelto a respirar una sensación veraniega que en las clases del CEIP Tenerías de la capital aragonesa ha dejado temperaturas de entre 26 y 29 grados, según la medición que ha hecho una de las docentes con un termómetro. En el caso del Josefa Amar y Borbón, oscilaba entre los 30,5 grados y los 34,6 grados en el comedor.

Un termómetro marca 34,6 grados en el CPI Parque Venecia, este lunes . / Servicio Especial

Laura Val, profesora del CEIP Tenerías, comparte que soportar altas temperaturas tiene un precio para los docentes y estudiantes, y menciona los "dolores de cabeza" como uno de los efectos. "No es solo la temperatura. La sensación en un aula que tiene 20 personas dentro cuando el aislamiento del edificio es nulo y recibimos sol directo la mayor parte de la mañana...", desliza esta docente afiliada a CCOO.

"Trabajar a más de 27º en espacios interiores vulnera la normativa vigente", afirman desde este sindicato. Al menos dos colectivos denunciaron esta situación el curso pasado ante Inspección de Trabajo que, recuerdan desde la organización sindical, emitió un requerimiento formal con el que obligaba a la DGA a instalar equipos de climatización antes del 31 de diciembre de 2025 en las salas de profesores, despachos, conserjerías y zonas de personal de administración.

Los sindicatos estudian llevar a cabo medidas legales

Pero, aseguran desde tres organizaciones, esto se ha complicado porque hay una "falta absoluta de voluntad política". Ello ha llevado a los servicios jurídicos de CGT y CCOO a estudiar las acciones legales pertinentes para "exigir responsabilidades y forzar la ejecución inmediata de estas medidas de climatización".

Las acciones legales no son la única medida que se va a llevar a cabo. La secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, ha explicado que desde este mayo están recogiendo datos de las temperaturas que registran los centros educativos para realizar "un informe y alguna denuncia". La recopilación continuará hasta octubre, por lo que se trata de un proceso "de varios meses", ha apuntado. También CGT se ha sumado a esta denuncia en la que, han recordado desde los sindicatos, llevan "años" insistiendo.

La esperanza está en que el nuevo Gobierno de Aragón, que continúa liderando Jorge Azcón pero que ahora también está integrado por Vox, cumpla con el plan de climatización de centros escolares que incluyeron las formaciones en su acuerdo. "Esperamos que actúen ya", expresa Burón.

El acuerdo de Gobierno recoge un plan de climatización

En concreto, el pacto PP-Vox afirma que "se impulsará la climatización y eficiencia energética de los centros educativos de Aragón, incluyendo colegios e institutos, con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas de confort térmico, reducir el consumo energético, favorecer el rendimiento académico y asegurar entornos de aprendizaje seguros y de calidad". Establece que las primeras medidas llegarán antes de que concluya 2026.

Fuentes del Departamento de Educación informan además de que este curso se han climatizado unas 40 aulas de dos años, y explican que se comenzó por esta etapa porque es la que comprende alumnado de menor edad y, por tanto, "más vulnerable". El curso pasado indicaron que se habían invertido 8,6 millones en los tres años lectivos anteriores para mejorar el confort térmico de los centros. También están revisando las instalaciones eléctricas de colegios e institutos con el plan de contingencia que se puso en marcha el año pasado.

Pero las voces sindicales insisten en que se trata de un problema que viene de tiempo atrás y que requiere soluciones inmediatas por la salud de los menores, que son más vulnerables, y del resto de personal de los centros educativos. "No podemos esperar a que ocurra una desgracia irreparable para tomar medidas contundentes", subrayan desde CCOO.

El malestar que despierta la "falta de climatización" en los centros en la comunidad educativa de la escuela pública de Aragón es mayor desde que el Gobierno anunciara que concertará Bachillerato a partir del próximo curso. La previsión es destinar en torno a 20 millones de euros al año en su totalidad.

"Con esa cantidad podrían climatizar al menos cinco espacios de todos los centros educativos de la comunidad", asegura CGT, que plantea opciones como instalar ventiladores de techo por aula, lamas en las ventanas para sombra, ventilación de la cubierta del edificio o garantizar ventilación cruzada nocturna. En centros como el Josefa Amar y Borbón o el Parque Venecia, que este miércoles se concentrará para criticar la situación que sufre el colegio respecto a las altas temperaturas, las familias han recaudado fondos para instalar aparatos de ventilación.

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"Los medios que hay ahora los llevamos los propios docentes de nuestras casas o los hemos comprado con nuestro dinero y, si tienes suerte y el centro ha colocado esos aparatos o similares, ha sido con el dinero del centro o de las familias en su mayoría", sostiene Laura basándose en su experiencia.