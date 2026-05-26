La campaña de la fruta en Aragón arranca con buenas previsiones y el reto de lograr precios justos

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) prevé que una producción de fruta cercana a las 638.000 toneladas en la comunidad, un 0,3 % más que el año anterior, en una campaña marcada por el adelanto de la recolección debido a la meteorología y por la expectativa de obtener fruta de “buena calidad, calibres grandes y precios justos”.

La organización agraria ha presentado este martes en rueda de prensa las previsiones de una campaña que ya ha comenzado con la recogida de cereza y albaricoque y que se ha adelantado entre diez y quince días respecto a lo habitual por las altas temperaturas registradas en febrero y marzo, las lluvias abundantes de primavera y las tormentas de mayo.

Según los datos aportados por UAGA-COAG, Aragón cuenta con cerca de 35.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutales, con especial presencia en comarcas como Bajo Cinca, La Litera, Valdejalón, Calatayud, Caspe-Bajo Aragón o Matarraña.

La organización prevé que el melocotón sea el principal motor de la fruticultura aragonesa, con una producción estimada de 245.000 toneladas, un 2,1 % más que en 2025, mientras que la nectarina mantendrá unas 168.000 toneladas.

En cereza, tal y como han explicado, Aragón será el principal territorio productor de España pese a que las lluvias y tormentas durante la maduración han provocado problemas de rajado del fruto y reducirán la producción comercializable hasta las 45.000 toneladas, un 4,3 % menos que el año pasado.

Por cultivos

A su vez, el peral es el cultivo que registra el crecimiento más significativo en cuanto a extensión, con un aumento del 13,78 % y una producción cercana a las 45.000 toneladas, debido a la apuesta "clara" del sector por las mejores expectativas comerciales, la estabilidad de precios o la renovación varietal favorable.

La situación más delicada corresponde al albaricoque, afectado por las bajas temperaturas durante la floración, con un cuajado “muy deficiente” y una producción limitada a unas 27.000 toneladas.

Por zonas, UAGA-COAG prevé una campaña “normal” en el Bajo Cinca, aunque con cuajados irregulares en nectarina por las lluvias y el frío de marzo, mientras que en La Litera se espera fruta de "gran calibre y calidad".

Además, en Calatayud, la cereza presenta "buenas perspectivas" comerciales y la ciruela registrará una producción menor tras la elevada carga del año anterior.

La organización agraria ha considerado que la menor carga de fruta en los árboles favorecerá calibres superiores a la media y una comercialización más equilibrada, sin situaciones de saturación del mercado.

En el ámbito laboral, desde UAGA-COAG han señalado que la campaña ya ha incorporado a buena parte de los trabajadores temporeros y ha reclamado reforzar los recursos de alojamiento en las zonas productoras mediante albergues municipales y ayudas para acondicionar viviendas particulares.

La organización también ha advertido de la creciente dificultad para acceder a vivienda en algunas comarcas frutícolas, especialmente en La Litera, Zaidín y el Bajo Cinca, donde la presión de grandes explotaciones y otras actividades económicas está reduciendo la oferta residencial disponible.

Mejoras en los seguros

Entre las reivindicaciones del sector, UAGA-COAG ha reclamado mejoras en el sistema de seguros agrarios, al considerar insuficientes las coberturas y elevadas las franquicias y costes de contratación, además de denunciar desigualdades territoriales en los plazos de aseguramiento.

Asimismo, ha pedido reforzar los controles de la cadena alimentaria para evitar prácticas especulativas y garantizar que el incremento de los costes de producción se traslade a los precios percibidos por los agricultores.

La organización ha alertado además sobre la presión de fondos de inversión en el campo aragonés, que "está elevando el precio de la tierra y dificultando el acceso de jóvenes agricultores", y ha defendido el modelo de agricultura familiar como "garantía de sostenibilidad y arraigo territorial".

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En materia fitosanitaria, el sector ha advertido del impacto de la retirada de materias activas autorizadas y de la aparición de nuevas plagas, al mismo tiempo que ha reclamado una comunicación “más rigurosa y contextualizada” sobre los residuos fitosanitarios en frutas.