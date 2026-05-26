La concertación del Bachillerato en Aragón recibe un impulso con los primeros dictámenes provisionales

Los 23 centros de Aragón que podrían tener el Bachillerato concertado a partir del próximo curso ya han recibido las primeras resoluciones favorables, que son provisionales, a su solicitud de conveniar esta etapa, según han informado desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza de Aragón (CECE) y desde Escuelas Católicas de Aragón (ECA), las dos patronales del sector que agrupan a estos 23 colegios. Se trata de un dictamen inicial. Pendiente está de conocerse si el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) estima las cautelares que solicitaron 17 entidades para urgir la suspensión de la medida. Desde las entidades han indicado que todavía no se conoce esta resolución.

Tanto CECE como ECA se han personado ante el TSJA como parte afectada contra las cautelares solicitadas por las entidades defensoras de la escuela pública, que también han interpuesto un recurso contra la modificación de la orden que posibilita la concertación del Bachillerato. Ignacio Casajús, secretario de Escuelas Católicas de Aragón, ha informado de que planten también presentar alegaciones.

Como ha adelantado Heraldo y confirmado este diario, los dictámenes favorables que ha enviado el Gobierno de Aragón a los centros son de carácter transitorio y ahora hay abierto un plazo para presentar alegaciones. Casajús ha matizado que, además, estas determinaciones que han ido llegando a los centros no responden solo a la solicitud de concertar el Bachillerato, sino de "cualquier aula" que se haya solicitado (TEA, de otras etapas educativas, etc.).

Por ahora, todos los centros que engloban tanto CECE como ECA que han solicitado la concertación del Bachillerato han recibido esta primera resolución provisional favorable, según han indicado Casajús y José María Marín, presidente de CECE.

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Pendientes se mantienen ambos del proceso judicial sobre la orden que posibilita esta medida. Tanto las patronales como las entidades y las organizaciones que han interpuesto el recurso miran al proceso de matriculación de Bachillerato.