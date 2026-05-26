Cruz Roja recorre Zaragoza para acompañar a personas sin hogar: de un táper de comida a los papeles para trabajar

Dividen la ciudad en zonas. Son las rutas que hacen para intentar acompañar cada día de la semana a las personas sin hogar de Zaragoza. E implica dedicación. Cada vez más porque se ha incrementado el número de quienes duermen sin techo.

Son las 20.30 horas de un lunes. En el entorno de la plaza de los Sitios se reúnen dos trabajadores sociales de Cruz Roja, cuatro voluntarios y dos furgonetas. Después de atender a una persona sin hogar que se ha acercado a hablar con ellos, se ponen manos a la obra. Lo primero es cargar de comida el transporte: tápers de comida, agua, pan, servilletas y cubiertos de plástico, termos con café y algo de caldo. Listo todo el material, se dividen. Con ellos llevan también carteles informativos sobre los servicios de la entidad que luego sirven de soporte para dar cita a todos aquellos que quieren comenzar, o deben continuar, con el proceso de regularización extraordinaria.

En una de las furgonetas viaja Beatriz, trabajadora social de Cruz Roja, junto a dos voluntarios. En la otra, que se estrenó en marzo después de modernizarla con el dinero recaudado de la carrera solidaria que organizó la entidad hace un año y que ahora dispone de nevera, microondas y otros tantos recursos, otro profesional junto a otra pareja de voluntarios. En ambas cargan la comida que donan del comedor de El Carmen o de otros recursos de Cruz Roja que disponen de alojamientos y cocinas. También llevan mantas.

Beatriz detalla que, en función del número de voluntarios, salen con una o dos furgonetas, ya que no siempre hay cuatro personas disponibles para dar apoyo. EL PERIÓDICO se suma a su ruta, que comienza en Etopia y recorre el barrio Delicias, donde hay un gran número de personas sin hogar aunque, dice la profesional, "la mayoría se concentran mucho en la zona el casco, que es donde suelen estar todos los recursos". El puente de la Almozara o la plaza San Bruno son zonas de asentamiento.

El proceso de regularización

Visitan todas las zonas y hay un patrón que Beatriz repite desde hace semanas: preguntar a las personas sin hogar si han iniciado el proceso de regularización. Y, si lo han hecho, asegurarse de que todo sea correcto. La trabajadora social asegura que desde que empezó todas ellas "se han buscado la vida" para solicitar los papeles. "Lo han sabido hacer, tanto con las asociaciones como con abogados privados", expone, y afirma: "Hacen lo que sea por intentar echar todas las solicitudes completas y lo mejor posible".

Beatriz subraya que regularizarse es para ellos "tener la oportunidad de trabajar", que es lo que quieren. "Solo vienen a trabajar", reitera. A ello suma que se trata de una solicitud gratuita, por lo que ninguna persona pierde nada por realizarla. Así se lo han transmitido a las personas sin hogar, con el objetivo de que se apoyen en las entidades y no caigan en estafas.

El presidente de la Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar de Zaragoza, Javier Muñoz, explica que aunque solo ciertas entidades como Cruz Roja son certificadoras y pueden realizar el informe de vulnerabilidad, que es uno de los documentos requeridos para el proceso de regularización extraordinaria, todas pueden hacer ayudar a recoger los papeles, solicitar cita y asegurarse de que todo sea correcto.

A los solicitantes se les reclaman cuatro documentos, cuenta Beatriz: identificación (pasaporte), el empadronamiento o documentación que demuestre permanencia en el país, el informe de vulnerabilidad y el certificado de antecedentes penales. "Esto ha sido lo más difícil", indica Beatriz. Desgrana que para esta documentación se requieren citas con los países de origen de las personas y estar en contacto, y visitar, las embajadas de los mismos. A ello se suma una tasa que se debe abonar.

Precisamente a ello han destinado parte de sus recursos económicos las entidades, además de una tasa. Muñoz expone que esa inversión de las organizaciones en viajes a las embajadas no ha sido tenida en cuenta por el Gobierno de España, y desliza que "se podría haber hecho un poquito más organizado".

Esperanza en trabajar

Con todo, tanto desde la Coordinadora como desde Cruz Roja ponen en valor este proceso que en el que las personas sin regularizar, también las sin hogar, han depositado su confianza con la esperanza de poder trabajar y, aquellos que están en situación de calle, salir de ella. "La cosa está yendo bien", resume Beatriz. Atrás quedan ya los "nervios y algo de caos" que hubo cuando comenzó este proceso extraordinario. "Ya no recibimos tantas solicitudes porque la gente se ha movido mucho y muy rápido", detalla. Desde que se anunció la regularización, las personas sin papeles comenzaron a recopilar la documentación necesaria para no quedarse atrás.

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La trabajadora social considera que todo el mundo que estuviera en una situación irregular comenzaría el proceso el primer día. "Es que todos quieren trabajar, es que es una cosa… no hay uno solo que no busque trabajo", repite. Desde la Coordinadora y desde Cruz Roja creen que una gran mayoría de las solicitudes serán aceptadas, y solo se denegarán aquellas en las que falte la documentación requerida. Por eso, ellas se esfuerzan cada día en asesorar sobre el proceso a quienes acuden a sus recursos, así como también de revisar que todo sea adecuado. El 30 de junio cerrará el plazo para presentar solicitudes.