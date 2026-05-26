La escuela pública de Aragón volverá a movilizarse contra la concertación del Bachillerato

Las entidades en defensa de la escuela pública de Aragón han anunciado que volverán a movilizarse contra la concertación del Bachillerato. La decisión llega después de que este martes se conociera que la DGA ya ha remitido los primeros informes provisionales favorables a los 23 centros que han solicitado concertar el Bachillerato a partir del próximo curso. Las organizaciones darán más detalles sobre la protesta una vez el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) resuelva las cautelares que han solicitado para suspender de forma "urgente" la modificación de la orden que posibilita llevar a cabo esta medida.

"Nos preocupa que, en medio de un proceso judicial en el que estamos a la espera del fallo de la cautelar solicitada para suspender la orden de concertación del Bachillerato, el Departamento de Educación esté comunicando a los centros privados dicha concesión, sin esperar al pronunciamiento de la Sala", han trasladado desde las 17 entidades que, además de solicitar cautelares, han interpuesto un recurso ante el TSJA para paralizar esta medida.

Las organizaciones que rechazan la concertación del Bachillerato han informado de que este miércoles solicitarán a la consejera del ramo, Carmen Susín, una reunión "urgente" para trasladarle los reclamos de la escuela pública aragonesa que los días 19 y 20 de mayo fue a la huelga para exigir "calidad". A Susín le exigen también "el diálogo honesto que ha anunciado en su reciente presentación en Las Cortes".

"Lamentamos que, una semana después de estas movilizaciones, el Departamento de Educación no haya contactado con nosotras para sentarnos a hablar de las necesidades que la escuela pública ha denunciado alto y claro", han expresado, y han compartido su malestar ante las palabras de diferentes responsables del Gobierno de Aragón que han "despreciado" el color que identifica la defensa de la escuela pública (el verde). Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, trasladó que "solo se recuperan las camisetas verdes cuando gobierna el PP", así como también lo hizo el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

Por estos motivos, las organizaciones consideran que han confundido su exigencia de un presupuesto suficiente para los centros públicos con una "instrumentalización política". Han explicado que su rechazo es hacia el "trasvase" del dinero público para concertar el Bachillerato y han vuelto a exigir al Gobierno de Aragón "una inversión suficiente" en los centros públicos que acabe con las "numerosas necesidades" que sufren.

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Las entidades han agradecido a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía que ha participado en las movilizaciones que se han desarrollado este curso y que se intensificaron la semana pasada con la convocatoria de huelga. Califican la respuesta de "masiva, histórica y contundente".