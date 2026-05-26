Familias y agricultores critican la suspensión del reparto de fruta en los colegios de Aragón: "Han dejado morir el programa"

Sí, pero no así. La decisión del Gobierno de Aragón de desistir a los contratos por los que entregaba fruta a la hora del almuerzo en los centros educativos de la comunidad, que anunció este lunes Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Vox), ha despertado malestar entre las familias entre los agricultores y también, en cierta medida, en la plataforma Come Pública. Fueron estas dos últimas partes las que hace un año dieron la voz de alarma porque estos productos no eran locales y venían de terceros países. Todas coinciden en que debe ofrecerse un alimento de "proximidad", que es lo que ha motivado al Ejecutivo autonómico a cancelar provisionalmente el plan, pero lamentan que la decisión a un mes de que finalice el curso.

La polémica sobre este programa escolar, que gestionado por la DGA y financiado con fondos europeos busca fomentar el consumo de frutas, hortalizas y leche en los colegios, se desató hace un año, con Javier Rincón (PP) todavía al frente de la consejería de Agricultura. Entonces, la plataforma Come Pública y los agricultores denunciaron que las peras y las naranjas que se repartieron a los estudiantes venían de Sudáfrica y Egipto, respectivamente. Genaro Delgado, portavoz de la organización de comedores, dice de que entonces contactaron con el Gobierno autonómico para, de cara al presente curso, apostar por un producto de proximidad.

Detalla que ofrecieron al departamento una modificación de los pliegos del contrato y buscar productores locales. "Hubo un par de reuniones, pero hubo cambio de Gobierno y ha sido ahora cuando lo han retomado", comparte. Asegura que también lo han hecho con el nuevo Ejecutivo. "Les hemos mandado alternativas y opciones, pero como ha habido un cambio de equipo, nos han dicho que todavía no estaban preparados para hacerlo efectivo", indica.

La consejera Simón se comprometió este lunes a "revisar y valorar" los contratos actuales con la intención de volver a activar el programa con "fruta de calidad y de proximidad", aunque no especificó plazos. "La idea es que lo van a hacer mejor. Intentamos ser comprensivos porque es un equipo nuevo, pero son oportunidades que se pierden de nuevo", señala Delgado.

Delgado habla de "oportunidades que se pierden de nuevo" porque, según indica Cristina Vallés, madre del CEIP Tenerías y secretaria general de CGT Enseñanza, "cada vez el reparto empieza más tarde". Desde Fapar (federación de asociaciones de padres y madres de alumnos) ya el año pasado comenzó en mayo, por lo que solo se dio fruta en el almuerzo a los alumnos durante los dos últimoos meses de clase.

"El departamento ha dejado pasar el tiempo y no ha hecho nada, no ha planificado nada para salvar o rescatar el programa", critican. Cristina, asegura que este curso tampoco se ha realizado el reparto ni de fruta ni de leche. "Han tenido tiempo suficiente para que la fruta hubiera sido de proximidad y hubiera estado a tiempo de gestionarlo, pero han tenido a los escolares todo el curso sin ello", sostiene. Fapar añade: "No nos parece de sentido común que se plantee la suspensión del programa a estas alturas. Sabiendo los problemas que había con él, podrían haber valorado asumirlo y planificar una distribución a lo largo del curso, pero lo han dejado morir".

Tampoco desde UAGA comparten que se suspenda el reparto de fruta en los colegios aragoneses "a quince días de que acabe el curso". El secretario provincial del sindicato en Huesca, Óscar Moret, reconoce que se han enterado de la medida por la comparecencia de la consejera de Agricultura en las Cortes de Aragón y que todavía no han hablado de este tema con el nuevo Gobierno aragonés.

"A nosotros no nos parece bien que se deje de dar la fruta a quince días de fin de curso, pero sí que nos parece bien que se tome fruta de proximidad y de temporada", añade. Desde el sindicato agrario piden también aclaraciones por lo que ha ocurrido con unos contratos que "antes nos dijeron que había que cumplir y que ahora se supone que se han roto". "O han cambiado las reglas de la UE o antes no nos decían la verdad", alerta.

Un programa "histórico"

Desde Fapar recuerdan la importancia de programa que tiene "años de historia". "Cumple una función social muy importante, que es llevar la alimentación saludable al alumnado que en sus entornos familiares no tiene la oportunidad de consumirla", exponen. Las familias del centro de Peñaflor consideran que este plan "ayudaba a fomentar hábitos alimenticios saludables entre los niños y niñas, además de acercarles al consumo habitual de fruta en el entorno escolar". "Creemos que es una pena que se suspenda", agregan.

Fapar añade que el programa también implica "un compromiso, formación y adquisición de materiales" de quienes participaban, con lo que se contribuye a una "formación integral en el ámbito alimenticio para los niños y niñas". "Es un programa histórico", afirman.

Ante esta situación, desde UAGA proponen que se mantenga el programa de frutas hasta final de curso "y luego se aborde de tal forma que la fruta que se reparta sea de Aragón o de origen español y que se eduque a los chavales y a los niños sobre lo que es la fruta de temporada y cuándo llegan unas variedades y otras, y por qué".

"Ojalá pueda replantearse y recuperarse de cara al próximo curso con un enfoque que combine educación alimentaria, calidad y apoyo al producto local", comparten las familias de Peñaflor, que muestran su apoyo a consumir fruta de proximidad y temporada.