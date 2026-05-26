Familias del CEIP Tenerías de Zaragoza alzan la voz contra el calor en las aulas: "Ha habido niños con sangrados de nariz y dolores fuertes de cabeza"

Continúa la lucha de las familias contra el calor en las aulas. Madres y padres del CEIP Tenerías de Zaragoza han denunciado este martes las altas temperaturas que sufren en el centro, que prevén que podrían ser todavía superiores estos próximos días en los que se espera alcanazar casi los 40º. Los termómetros que han colocado dentro de las clases han registrado 27 grados, cifras similares a las de este lunes, cuando ya llevaron a cabo mediciones y, asegura una docente y las familias, "hubo peques con sangrados de nariz y dolores fuertes de cabeza a causa del calor".

Cristina Vallés, madre del colegio y secretaria general de CGT Enseñanza, comparte que los colegios, al cerrar sus aulas a mitad de tarde, se quedan sin ventilación y acumulan calor en su interior. "Cuando llegan por la mañana a las aulas, entre lo concentrado y los grados que haya ese día, se generan unas temperaturas muy altas", detalla.

Un termómetro marca 27,3 grados en un aula del CEIP Tenerías, este martes. / Servicio Especial

Las familias piden así soluciones a este problema que, exponen, afecta a los profesores y también a los menores, que son una población más vulnerable. "Los niños solo piden ir al baño a lavarse la cara o a beber agua. Cuando estás así, la concentración es nula. Cuando se dan estas condiciones son días perdidos", expone Laura Val, docente del centro y afiliada a CCOO Aragón. Ambas comparten que superar los 27º en las aulas supone vulnerar la normativa vigente.

"En el Tenerías tenemos necesitades como el cambio de ventanas, los toldos, la renaturalización del patio para crear espacios de sombras y refugios climáticos, o climatización del espacio del comedor, donde los pequeños pasan las horas de más calor", han sostenido las familias, que han aprovechado para criticar que los centros públicos sufran estas altas temperaturas mientras "se está desviando dinero público para conciertos educativos innecesarios en etapas no obligatorias (Bachillerato) mientras hay plazas en la pública".

Este martes, el Departamento de Educación ha anunciado que va a lanzar una consulta a todos los colegios públicos de Infantil y Primaria, a los centros públicos integrados, a los institutos y a las escuelas de Educación Especial con el objetivo de "avanzar en el desarrollo del plan de mejora climática de centros educativos Aulas que respiran". Se trata de una fase inicial de diagnóstico para recopilar información homogénea sobre las condiciones térmicas y energéticas de los centros educativos y, luego, "establecer una priorización objetiva de futuras actuaciones, atendiendo a la diversidad climática, constructiva y de uso de los edificios escolares en Aragón", han informado.

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Este paso del Gobierno de Aragó supone un primer avance. Con todo, llega con el calor ya presente en las aulas, por lo que no ha frenado las quejas de las familias de centros como el Josefa Amar y Borbón, entre otros, que este curso escolar han vuelto a verse afectadas por las altas temperaturas. El CPI Parque Venecia se concentrará este miércoles para denunciar esta misma situación.