Familias de dos colegios de Zaragoza denuncian "trabas" para climatizar las aulas: "Si conectamos todos los aparatos a la vez saltan los diferenciales"

La sensación es de malestar entre las familias del CEIP Josefa Amar y Borbón de Zaragoza. También entre las del CPI Parque Venecia. Unas y otras se han movilizado para recaudar fondos para combatir las altas temperaturas en sus centros, objetivo que todavía no han logrado en su totalidad porque, aseguran, se han encontrado con "trabas" por parte de la administración. Y ahora, que el calor ya ha llegado a la comunidad, la situación es "insostenible".

En 2024, cada familia del CEIP Josefa Amar y Borbón donó dinero para instalar aire acondicionado en las aulas del centro y paliar así las altas temperaturas que, según explicaban entonces, alcanzaban incluso los 30 grados. Desde entonces han pasado dos años y, según asegura Javier Riopedre, el presidente de la AFA (Asociación de Familias de Alumnos) del colegio, todavía no pueden hacer uso de estos aparatos de forma simultánea en todas las aulas porque carecen de la instalación adecuada para ello. Ahora se organizan por turnos para ponerlos en funcionamiento.

"Seguimos a la espera de que nos hagan un aumento de potencia instalada. Actualmente no es suficiente y si se conectan todos los aparatos a la vez saltan los diferenciales", indica Riopedre. Según detalla, un técnico visitó el colegio hace dos semanas para estudiar la viabilidad de la instalación y les informó de que el coste económico de la obra "no sería tan alto". "Pedimos soluciones a la administración porque las familias ya hemos hecho un gran esfuerzo", expone el presidente de la AFA, que recuerda que llevan dos años con estos dispositivos comprados.

En concreto, adquirieron un aire acondicionado por aula (22). "Aún quedaría por ejemplo el comedor, que no hemos entrado a poner dinero las familias pero que es otro foco que alcanza altas temperaturas", subraya. También el patio carece de zonas verdes, dice.

Fuentes del Departamento de Educación informan además de que este curso se han climatizado unas 40 aulas de dos años, y explican que se comenzó por esta etapa porque es la que comprende alumnado de menor edad y, por tanto, "más vulnerable". También se están revisando las instalaciones eléctricas de colegios e institutos con el plan de contingencia que se puso en marcha el año pasado y el acuerdo de Gobierno PP-Vox ha incluido un plan de climatización de centros escolares

Por eso, las familias del Josefa Amar y Borbón instan a la consejería Educación, con la que han tratado de contactar a través desde distintos departamentos -este mismo lunes lo han hecho con la nueva Dirección General de Infraestructuras, según ha indicado Riopedre- a poner soluciones. "Habiendo hecho este esfuerzo económico las familias, que hemos facilitado tanto la climatización a la administración, pedimos que no se demore más lo poco que tienen que poner de su parte", sostiene.

Concentración este miércoles en Parque Venecia

Situación similar es la que denuncian las familias del CPI Parque Venecia, que este miércoles a las 16.30 horas se concentrarán a las puertas del colegio para denunciar la "inacción" de Educación ante la falta de climatización que sufre el centro. David Serrano, presidente de la AMPA, explica que, este curso, las familias llevaron a cabo un proyecto para instalar ventiladores en las aulas del colegio, lo que consideraban "más asequible" que el aire acondicionado. Sin embargo, esta opción fue rechazada por la administración, que impuso unos requisitos "exigentes" con los que no cumplían.

Descartada esta primera opción, que tenían interés en poner en marcha en Semana Santa para estar preparados cuando llegara el calor, desde la AMPA tomaron la decisión de "hacer un esfuerzo para llevar a cabo una instalación de climatización en el comedor", comparte Serrano. Las familias consideran que es la zona en la que se dan las temperaturas más altas al tener una cristalera que deja entrar el sol y concentrar a 800 alumnos cada día, 400 por turno de comida. Fotografías de termómetros de este mismo lunes apuntan a temperaturas de 34,6 grados.

Serrano detalla que mandaron a la DGA el proyecto, dos presupuestos y la memoria técnica, y tras obtener algunas respuestas iniciales, ahora hay un "silencio administrativo" hacia las familias. "Toda la comunicación es a través del equipo directivo. A nosotras no nos contestan. Da la sensación de que no quieren que lo hagamos", denuncia.

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"Al final es una cosa que las familias estamos dispuestas a pagar, cuando no tendríamos por qué, ya que creo que debería ser competencia de la administración, y hay silencio administrativo", critica el presidente de la AMPA. Asegura que el equipo directivo les ha dado todo su apoyo e informa de que, si la administración no da respuesta, se movilizarán "todos los miércoles" si hace falta. El primero será el de esta semana, en el que se prevén temperaturas de hasta 35 grados en Zaragoza.