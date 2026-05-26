El Gobierno de Aragón lanza un "plan de rescate" para clubes deportivos de élite: "Sabemos que no viven su mejor momento"

Después de un fin de semana aciago para el deporte aragonés de élite, desde el fútbol al baloncesto pasando por balonmano, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha anunciado la próxima puesta en marcha de un plan estratégico de relanzamiento y tecnificación del deporte aragonés, que incluya un fondo 'Aragón elite', el impulso a modelos de subvención para los clubes "menos lineales y más incentivadores", así como el desarrollo de un "plan de rescate indirecto para los clubes de élite de la comunidad".

Tal y como ha expresado Vaquero, "los equipos de élite de Aragón no viven el mejor momento de la historia, pero cada vez más ciudadanos practican más deporte". Por eso, ante una situación insólita entre los clubes de élite aragoneses, el Ejecutivo autonómico da un paso adelante y lanza un proyecto que no se había puesto nunca en marcha, con un fondo de apoyo previsto para esos clubes de élite. Vaquero ha avanzado que el departamento incluirá también Deporte en su denominación.

Vaquero ha destacado también que el plan "tendrá en cuenta una serie de criterios que lo hagan eficiente, dado que estamos hablando de fondos públicos". También ha avanzado que el departamento trabajará para hacer de la comunidad la "sede nacional del deporte" y ha añadido que esta actividad "tiene que ser una palanca de crecimiento porque tiene una importante repercusión e impacto económico", además de definirlo como una "escuela de valores".

Vaquero conversa con Villagrasa, en la comisión de Institucoinal. / Cortes de Aragón

Vaquero anuncia un documental sobre Sijena

"Somos guardianes de un legado histórico, cultural y patrimonial inigualable y defenderemos este legado, además de conservarlo, difundirlo y ensalzarlo", ha afirmado la vicepresidenta. En esta legislatura se continuará trabajando en la conservación del patrimonio, en el regreso de los bienes aragoneses, para dinamizar la agenda cultural en todo el territorio, para que la cultura “sea de todos”, y dando a conocer a los aragoneses ilustres y el papel protagonista que ha tenido y que tiene Aragón en el conjunto de España y de Europa, a través del proyecto ‘Aragón, Reino de la Luz’ y reivindicando el papel de la Corona de Aragón.

Una de las prioridades del Gobierno aragonés es el regreso de las pinturas murales y profanas del Monasterio de Sijena. "Van a volver a Aragón, da igual los intentos de Cataluña por dilatar la cuestión: la suya es una causa que les conduce al fracaso absoluto", ha dicho tajante Vaquero.

Desde el Ejecutivo autonómico ya se está trabajando para que las obras, cuando regresen, luzcan en todo su esplendor. “Nos encargaremos de que todos los aragoneses conozcan su grandeza, la importancia de Sijena y el ingente trabajo que se ha realizado, a través de un documental que explicará esa historia y la verdad, frente a los ataques continuos de quien quiere cambiar el relato”, ha manifestado.

Goya es otro eje prioritario. Este jueves se celebrará la presentación del bicentenario junto al Ministerio de Cultura, si bien el Gobierno de Aragón lleva dos años trabajando en las acciones recogidas en el Plan Director del bicentenario, entre ellas la puesta en marcha del Centro Goya en la plaza del Pilar, cuyas obras están a punto de comenzar y concluirán en 2027.

Plan cultural

Además, la vicepresidenta ha defendido la necesidad de promover un plan cultural “que recoja todo tipo de expresiones artísticas” y de continuar con acciones como ‘Aragón, tierra de cultura’, que lleva la cultura a todo el territorio contratando a creadores aragoneses. Se promocionará y dará visibilidad al sector cultural aragonés fuera de la comunidad y continuará la promoción de la jota, reforzando así su candidatura a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

También ha reafirmado la apuesta por las infraestructuras culturales, el incremento del patrimonio artístico de la comunidad y las ayudas a los sectores culturales.

La vicepresidenta Mar Vaquero, en la comisión de las Cortes de Aragón. / Cortes de Aragón

En defensa de la tauromaquia: "Los toros son cultura"

La vicepresidenta ha recalcado, por otro lado, que "los toros son cultura y, como tal, vamos a fomentar, con libertad, el desarrollo de esta manifestación artística, a difundir su importancia en nuestra historia y a apoyar a todos los sectores implicados”, ha avanzado la vicepresidenta durante su comparecencia.

Desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Cultura se asume la coordinación política, institucional y estratégica del Ejecutivo autonómico. “Asumimos esa responsabilidad de coordinación con el propósito de que haya unidad de dirección, eficacia en la gestión y cumplimiento de los compromisos con los aragoneses”, ha defendido.

Respecto a la actividad del Instituto Aragonés de la Mujer, ha recordado que sus ejes fundamentales son la mejora continua de los recursos de atención a las víctimas y la sensibilización e información al conjunto de la sociedad. “Ha sido este gobierno el que ha puesto en marcha los CAIVIS en las tres capitales de provincia, para ofrecer un servicio de calidad a las víctimas de violencia sexual”, ha recordado.

En el ámbito de la Justicia, ha mencionado los avances en la anterior legislatura para modernizar y reorganizar la Administración de Justicia en Aragón; la implantación del modelo NUMO (Nueva Oficina Judicial); la transformación tecnológica de la Administración de Justicia; el fortalecimiento de los recursos humanos y de los servicios de atención a la ciudadanía. En esta legislatura, el trabajo continuará con la estabilización y cobertura de puestos clave, la culminación del modelo organizativo NUMO antes de que finalice este año y reclamando la mejora de las infraestructuras judiciales y de los juzgados que necesita la comunidad.

La presencia y actividad en las instituciones europeas será otro pilar fundamental en esta legislatura, dado que Aragón tendrá un papel relevante en el Comité de las Regiones, con la vicepresidencia de la Mesa del Comité de las Regiones desde el 1 de junio de 2026 y durante los próximos quince meses.

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La consejería gestionará también el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), “una herramienta fundamental para el desarrollo de la provincia”. Gracias al FITE se han sufragado proyectos estratégicos como Motorland, Dinópolis, Galáctica o el Aeropuerto de Teruel, se han mejorado infraestructuras en los municipios o se han implantado las ayudas ‘Lanza Teruel’ para iniciativas que generan empleo y riqueza. La anterior legislatura se amplió la cuantía de los 60 a los 86 millones de euros. “Ahora trabajaremos para ser más eficientes en su tramitación”, ha concluido.